國民黨桃市長提名陷亂局 地方要自救

國民黨內人士認為，黨中央的資源已今非昔比，對魯明哲的支援恐怕有限，若無法在後勤方面滿足大選所需，難以讓魯願意出馬。（資料照）

2022/04/29 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨桃園市長提名亂局未解，國民黨中央後延時程，可能要拖到六月，介入協調動作緩慢，黨中央不作為，桃園地方醞釀自救，探詢在地三位立委整合出人選的可能，以地方共識促黨中央加速提名時程，讓桃園能儘快進入選戰模式。

盼桃園儘快進入選戰模式

桃園市長提名陷亂局，國民黨主席朱立倫與台北市議員羅智強的「電話門」事件後已近一個月，藍營桃園地方觀察，朱、羅「魚死網破」，讓黨中央對桃園市長提名的協調無力，雖一直釋放民調、徵召等說法，但沒明確進展，甚至連方向也沒有，恐得要一路拖到六月。

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國民黨立委呂玉玲在羅智強之後，開出在地第一槍，宣布角逐桃園市長寶座，率先搶佔「在地唯一人選」的地位，開始名正言順衝刺選舉。據悉，呂陣營首要目標是發揮在桃園的組織能量，主動出擊塑造聲勢，強勢拉抬選情，爭取黨中央提名。

中央與地方實力派不同調

黨內人士指出，桃園市長提名僵局，主因在於黨中央與地方實力派的不同調，雙方共識是排除「非在地」的羅智強，桃園市議長邱奕勝等地方實力派力挺呂玉玲，但黨中央較屬意民調最高的立委魯明哲，另位立委萬美玲則旁觀靜待事情發展，動向未明。

在黨中央無作為下，桃園藍營焦慮越趨嚴重，知情人士表示，在呂玉玲宣布參選後，地方憂黨中央無力整合，嘗試自救，試探魯明哲、萬美玲真正想法，尋求二人挺呂或者共推人選，魯、萬只稱沒意願，但也沒要挺呂，在地自主整合還有漫漫長路。

一位熟悉輔選運作的北部國民黨立委指出，魯明哲民調高、黨中央也有意徵召，若魯願意出馬，當然好處理，但事實上國民黨在桃園的三位立委各有山頭，各有優劣，導致僵局解不了，連在地自己都搞不定，怎麼搞定羅智強？

魯明哲欠糧草 需中央張羅

這位立委分析，魯明哲民調高、在地人和不差，但近幾年選舉次數頻繁：二○一八年投入黨內市長初選、初選落敗後選市議員、二○二○年又參選立委，若今年再戰市長，幾乎是四年選了四次，若無地方實力派相助，「糧草」根本不夠，需要黨中央幫忙張羅。

另位國民黨內人士認為，黨中央的資源已今非昔比，若無法在後勤方面滿足大選所需，難以讓魯出馬，反觀萬美玲、呂玉玲的「糧草」都很雄厚，不用黨中央煩惱，卻不獲黨中央青睞。

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