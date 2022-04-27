國民黨中常會 今提名張麗善競選連任

國民黨今日中常會將先通過提名部分要競選連任的女性縣市長。（資料照）

2022/04/27 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨有七位現任女性縣市長競選連任，國民黨今日中常會將先通過提名部分要競選連任的女性縣市長。據指出，原本規劃邀請兩至四位到場接受提名，但昨僅確定雲林縣長張麗善以視訊方式參與，彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠及台東縣長饒慶鈴等人今日也可能提名。

宜縣長林姿妙 可能壓後處理

至於宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚，尤其台中市長盧秀燕，則可能壓在比較後面再處理。

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有關新竹市長人選，近日傳出國民黨主席朱立倫屬意徵召前立委徐欣瑩，黨內人士昨澄清，完全沒有這回事，新竹市長提名應該仍會以「在地人選」為主，目前已有的兩位在地人選分別為立委鄭正鈐、新竹市議員林耕仁，黨中央仍保持暫不處理的態度，要看日後是否還有更具競爭力的人選出現。

黨內人士透露，由於鄭正鈐當年參選立委與地方上有約定，如果當立委，就不會參選新竹市長，如果鄭堅持要參選，地方上會有很多不滿的聲音。另一方面，考量目前各黨在新竹市都仍未出牌，民眾黨立委高虹安雖然表面上不選，但如果國民黨沒有好的人選，不能排除民眾黨將強推高虹安，因此目前暫不處理新竹市的問題。

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