蔡其昌：市政白皮書 將分區展現

對於是否帶職參選台中市長，立法院副院長蔡其昌昨受訪表示，不會有特別眷戀，到時候該怎麼做就怎麼做。（記者田裕華攝）

2022/04/27 05:30

何欣純同意加入競選團隊

〔記者蘇金鳳、何宗翰、陳鈺馥／綜合報導〕民進黨中執會今天將通過徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，對戰國民黨籍現任市長盧秀燕。蔡其昌表示，將在兩週內拜會所有大老及市籍的黨籍立委，立委何欣純已同意進入他的競選團隊；未來競選總部將設在原市區；市政白皮書則會不同以往，不會是厚厚一本，而是採分區展現。

蔡其昌表示，前市長林佳龍是他第一位要請益的對象，但因林週三要去阿里山，因此週四會先拜會中市黨籍立委，週五再拜會林。由於立委何欣純之前也表態要參選台中市長，蔡其昌表示，已跟何談過，何已同意加入他的競選團隊。

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蔡其昌說，他會在中執會通過提名後的兩週內，逐一拜會大老、中市黨籍立委，邀請加入競選團隊；黨籍台中市議員們，將會在初選後逐一拜會。至於競選總部規劃在原市區成立，地點還在談。

蔡其昌強調，自己早已準備好參選台中市長，市政白皮書早在規劃，也快完成，但是公布的方式會不同於傳統的厚厚一本，將採取分區公布，展現他的市政願景及理念。

是否帶職參選中市長？ 蔡：不眷戀 該怎麼做就怎麼做

對於是否帶職參選或辭立委？蔡其昌昨於立法院受訪重申，幾乎朝野各黨提名的市長參選人都是帶職參選，全台灣不是只有他一個人帶職參選。畢竟現在離選舉還很久，立委仍有需要服務選民的地方，他自己也有承諾選民要繼續完成的事情。對他而言，就是到什麼程度該做什麼事情，不會有特別眷戀，到時候該怎麼做就怎麼做。

蔡其昌指出，他會整合內部意見、黨內及地方聲音，傾聽台中選民的意見，等到把意見都整理好後，會再整體進行評估，向外界宣布。

蔡其昌確定代表民進黨參選台中市長後，黨內紛紛表態團結力挺，部分黨籍台中市議員參選人的選舉廣告，已放上自己與蔡的合照，營造母雞帶小雞合擊的團結意象。

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