朝四大方向全力以赴 邢泰釗：堅持司法獨立性

檢察總長邢泰釗 小檔案

2022/04/27 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕立法院昨行使檢察總長同意權，現任高檢署檢察長的檢察總長被提名人邢泰釗獲六十五張同意票順利過關。邢泰釗昨表示，感謝立院信賴與託付，將朝有溫度的司法、堅持司法獨立性、保持客觀義務、精進專業智能等四大方向全力以赴；另外將統一檢察機關法律見解、平反冤錯案件及落實年底查賄與反賄選宣導等工作。

傾聽人民聲音 讓司法有溫度

邢泰釗首先表示，司法作為解決社會紛爭的最後一道防線，背負人民高度期待，隨案件量成長，檢察官負擔日益沉重，更應不忘初衷，提醒自己保持同理心，傾聽人民聲音，貼近社會脈動，審慎辦理案件，做出公正帶有人性溫度的判斷。

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針對法官法及法院組織法規定，檢察總長指揮監督檢察官依法執行職務，在檢察事務應致力維護檢察職權之獨立行使，不受政治力或任何個人、團體、公眾或媒體壓力的影響。邢泰釗強調，上任後將公正、超然地執行檢察職務。

邢泰釗指出，司法人員行使公權力應謙抑，避免流於威權專斷。為了「有效保障人權」，檢察官應以人權保障為念，兼顧被告、被害人及訴訟關係人參與訴訟程序的權益，維護公共利益與個人權益的平衡，這是司法人員的天職。

在精進專業智能層面，由於檢察業務攸關民眾權益，邢泰釗說，將提升專業智能、辦案效率及團隊精神，努力建構學習型組織，與同仁共同進修，充實職務上所需知識技能，並體察社會、經濟、文化發展與國際潮流，突破檢察官因專業、獨立性所引發的視角盲點。

全面宣導反賄選 編查賄教材

邢泰釗強調，年底將選舉，反賄選宣導對年輕人有用，將全面宣導及增編教材作為查賄指引，也將加強各機關整合；因應加密貨幣等新型態犯罪，辦案須結合上、中、下游及友軍、適時統一檢察機關辦案標準，希望一、二審辦案時，法律見解即能一致，最高檢則是法律審監督，將強化非常上訴功能，平反包括「銀行員諸慶恩之死」等冤錯案件。

近來興達電廠跳電被謠傳邢主導以國安層級偵辦、三中案被國民黨質疑政治追殺，邢泰釗解釋，他從沒就跳電案表示意見，另建議三中案被告效仿國民法官法精神，主動公布錄音檔或譯文，讓全民當法官來評斷真相。

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