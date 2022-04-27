65：0 立院同意 邢泰釗任檢察總長

立法院昨行使檢察總長人事同意權，高檢署檢察長邢泰釗得到65張同意票，獲國會通過擔任檢察總長。（記者田裕華攝）

2022/04/27 05:30

國民黨拒背書 沒進議場投票

〔記者陳鈺馥、林良昇／台北報導〕立法院昨行使最高檢察署檢察總長人事同意權，在國民黨立委拒絕背書，民進黨全力支持的情況下，高檢署檢察長邢泰釗獲六十五張同意票，經國會通過擔任檢察總長。

根據「法院組織法」第六十六條規定，最高檢察署檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期四年，不得連任；現任檢察總長江惠民今年五月七日任期將屆滿，蔡英文總統提名邢泰釗為檢察總長，咨請立法院同意。

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國民黨團昨早召開記者會，表態不進議場投票。國民黨立委林思銘酸說，邢泰釗能獲得蔡總統賞識不是偶然，在三中案、私菸案、三○三停電案等案中，為民進黨立下汗馬功勞。國民黨團總召曾銘宗則奉勸邢對其提出的未來工作方向說到做到，維持司法獨立性、辦案依法行政，不要有任何意識形態和黨派之分。

檢察總長人事案是以立法院院會出席委員之過半數為同意門檻。立院現有一一三席立委，在經過兩小時匿名投票後，立法院副院長蔡其昌宣布投票結果，發出票數六十五張，未領票數四十八張；同意票六十五張，不同意票○張、無效票○張，同意邢泰釗擔任最高檢檢察總長。

根據送交國會的審查報告，邢泰釗強調，若擔任檢察總長，將精進深化掃黑、查賄、肅貪等案件類型，對於國家安全、金融犯罪、資通犯罪等業務，將依「法院組織法」相關規定，由最高檢察署加強督導功能，強化各級檢察機關的偵查效能。

立法院昨行使最高檢察署檢察總長人事同意權，高檢署檢察長邢泰釗獲65張同意票，經國會通過擔任檢察總長。（記者錢利忠攝）

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