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    參酌烏俄戰爭啟示》 漢光演習 下月兵推 7月實兵操練

    近5年漢光演習重點

    近5年漢光演習重點

    2022/04/27 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部年度操演重頭戲「漢光卅八號」演習將於下月起登場，國防部昨表示，今年依照慣例，區分為五月份的「全民防衛作戰圖上兵棋推演」，以及七月份的「實兵演習」兩階段，除了將中共對我軍事威脅及可能犯台行動做為演練基礎，也將參酌烏俄戰爭啟示，於兵推階段研討各項戰備議題。

    演訓主軸 有四大項目

    國防部今將透過線上記者會，對外說明今年度「漢光卅八號」演習內容，操演重點則提前於昨日公布。軍方表示，今年漢光演習將以「精進戰力保存，發揮作戰能力」、「強化聯合制海作戰，擊敵於海上」、「提升國土防衛戰力，毀敵於水際灘頭、殲敵於陣地」及「整合全民總力支援軍事作戰」等四大項目，做為演訓主軸。

    國軍表示，「全民防衛作戰圖上兵棋推演」將於五月實施，屆時以中共近年來各種可能犯台行動為基礎，並參酌烏俄戰爭啟示，運用「圖上兵棋推演」研討各項戰備議題。「實兵演習」部分則於七月實施，將以實兵、實裝、部分實彈方式進行五天四夜的操演，並將延續兵推成果、考量敵情威脅與可能行動，設計想定場景。

    軍方官員表示，國軍每年「漢光演習」皆依照國際局勢、敵情威脅進行評估、規劃，並會考慮對我國防衛現況最有利的模式進行。例如實兵部分，軍方逐年加大動員後備軍人參與實兵操演的規模，並將海巡艦艇納入實兵操演之列，電腦兵推部分則因應中共軍力滾動式調整，「從嚴從難」進行模擬。

    不過，由於我國武漢肺炎確診、隔離人數於近期暴增，前兩年漢光演習時程也曾因疫情而調整。國軍表示，所有參演官兵、動員召集部隊，都會依「中央流行疫情指揮中心」防疫指引，保持社交安全距離，落實戴口罩、量體溫、勤洗手等防疫作為防範疫情，確保戰訓任務無虞。

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