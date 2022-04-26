蔡其昌參選台中市長 到豐原向媽祖婆稟告

蔡其昌表示，他第一份公職就在豐原，豐原是他第二故鄉，因此特別到豐原慈濟宮向媽祖稟告，祈求年底順利當選市長。（記者歐素美攝）

2022/04/26 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨決定徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，他第一個安排的行程就是到豐原慈濟宮參拜，民進黨豐原、后里選區市議員謝志忠、市議員參選人翁美春及廖芝晏的丈夫劉厚承也都到場，蔡其昌表示，他廿八歲擔任台中工業策進會總幹事，在豐原工作及居住數年，豐原是他第二個故鄉，獲民進黨徵召後即來向媽祖婆稟告，希望今年十一月二十六日日能順利當選，讓台中這個城市更好。

綠營議員參選人︰帶領贏回台中

另蔡其昌昨也陪同台中市議員參選人林義偉車隊掃街拜票，林義偉稱讚蔡其昌不僅是好母雞，更是「最強鳳凰」，將帶領民進黨贏回台中；蔡其昌則批評盧秀燕上台後台中環線變成「沒有半條線」，捷運藍線「倒退嚕」；市府回應指出，盧秀燕上台後台中山海環線照常推動。

請繼續往下閱讀...

蔡其昌表示，他是行動派，是很有執行力的人，在海線每屆選舉得票率一屆比一屆高，就是靠做實事解決問題而來，「我會用我的行動力來替市民解決問題，來讓這個城市更好」，他表示，胡志強時代的「台中環線」，林佳龍時代叫「山手線」，到盧市長時代變成「沒有半條線」，對原來的縣區很傷，台鐵雙軌高架捷運化是避免原縣區邊緣化非常重要的交通建設，可惜盧市長不願意做，再三推拖；還有捷運藍線也是「倒退嚕」。未來他要讓山手線持續完成，讓原縣區與市區縫合，台中市可以快速發展。

交通局則表示，市長盧秀燕上任後持續推動山海環線計畫，三月已配合交通部鐵道局書審意見完成報告修正，再提報交通部審查，後續也將積極爭取中央盡快核定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法