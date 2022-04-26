國民黨桃市長提名 恐延至六月 地方批朱「拖泥帶水，必敗」

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2022/04/26 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨桃園市長提名鎖定在地三位立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲，原規劃五月黨主席朱立倫訪美前完成提名，卻傳出要再延至六月，加上民眾黨已提名立委賴香伶積極搶攻，已引發國民黨基層焦慮。地方直批朱「拖泥帶水、絕對失敗」，也質疑所謂「保留衝刺空間」，根本是朱放不下二○二四總統大位，才害怕得罪地方派系。

據悉，呂玉玲上週宣布參選後積極備戰，除了透過陳姓、呂姓兩大宗親會系統外拓組織，地方團體正自發性規劃要在桃園市各區為她成立後援會固樁。呂陣營也延攬有政務經驗的人才組智囊團，要為「市政白皮書」預做準備。地方認為，呂的民調可望再往上衝，不是沒有機會獲得提名；魯明哲、萬美玲目前則持續低調觀望。

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地方要角指出，近來黨中央釋出訊息，擬將桃園市長提名延至六月朱立倫訪美行程結束回台之後，理由包含民進黨尚未掀牌、地方還需要整合協調等，但呂玉玲持續擴張地方組織，背後還有桃園市議長邱奕勝，若未獲提名，恐衝擊地方整合，總不能人家嫁妝辦好，最後才讓她知道「新娘不是我」吧？他也質疑朱參雜對二○二四總統大位的考量，否則得罪議長或地方派系有這麼嚴重嗎？

該人士認為，黨內若對理想人選有定見，何不早點派出去殺，及早弭平黨內裂痕？若等到六月才提名，對追求必勝的大型選戰實在太趕，從朱自己幾次選舉經驗可看出，「拖泥帶水」的後果絕對是「失敗」。

國民黨桃園市議員也分析，已表態爭取提名的呂玉玲是傳統政治人物，選區經營的扎實度、人和都沒話說，但桃園市正在轉型，未來中間選民和年輕選民會是一大考驗；另一位立委魯明哲則兼顧組織、形象，相對適合桃園的選民結構，對議員也有拉抬效果，期盼黨中央以服眾的機制妥善處理，若連這點智慧都沒有，說要拿回二○二四根本是「肖話」。

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