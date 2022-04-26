中市長之戰 「副院長」被質疑帶職參選 蔡其昌反擊：盧市長也辭職 來跟我選

立法院副院長蔡其昌。（記者歐素美攝）

2022/04/26 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨決定徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，對於外界有人質疑他帶職參選，蔡其昌昨指出，這是所有政治人物、朝野各政黨要共同面對問題。蔡反問「市長（盧秀燕）也是帶職參選，那她要不要辭掉跟我選？」強調「這是選戰策略及節奏的問題」。

對於蔡其昌問盧秀燕要不要辭職，盧市府未回應。

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媒體昨表示，有藍營立委質疑蔡其昌帶職參選。蔡其昌說，全台帶職參選的人那麼多，立法院同仁幾乎都是帶職參選，現任的市長也是，帶職參選是所有政治人物、朝野各政黨要共同面對的問題，他尊重每一個政黨、每一個候選人，要不要帶職是競選的策略、節奏跟整個競選的活動規劃，他都採取尊重，所以不需要特別問他，因為問他，就要問其他人，藍營他們自己的人要不要辭？要不要帶職？這是一樣的道理。

媒體再指「有地方大老擔心他帶職參選，未來跑競選行程時，沒辦法伸展手腳」。蔡其昌表示，他不知地方大老是誰，他問大家，沒有人在說這個事情，他會好好地規劃研究跟討論，帶職參選的很多，現任市長也是帶職，要不要先辭掉來跟他選？

黨內整合沒問題 已與林佳龍、何欣純通過電話

蔡其昌也說，黨內整合沒有問題，廿四日他有跟林佳龍及何欣純通過電話，何表示全力支持，未來也會加入其競選團隊；林佳龍也為他加油，他表示感謝，因林在台中市長任內有很多重大建設規劃，週三中執會正式公布徵召後，他會儘快向林佳龍請益市政問題。

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