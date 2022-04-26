民進黨竹市長徵召 林智堅︰羅秉成是絕佳人選

行政院發言人羅秉成。（資料照）

2022/04/26 05:30

羅低調「感謝抬愛」

〔記者蔡彰盛、呂伊萱、楊淳卉、謝君臨／綜合報導〕民進黨選對會前天決議，新竹市長人選將以徵召方式進行。對此，新竹市長林智堅說，他心裡想的是市民期待的人選，是一個會贏的人。林也認為，行政院發言人羅秉成是個非常好的人選。

林智堅說，在大新竹議題發酵後，大家都看見新竹在國家戰略產業上的重要性，而柯建銘是選對會成員，他們都支持、認同新竹市的提名辦法，應比照直轄市改為徵召，來找到最好人選。

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對於行政院政務顧問鄭宏輝上週曾表示，林智堅心裡有別的人選，林昨天說心裡沒有期待的人，心裡想的是市民期待的人選，是一個會贏的人。

新竹市人選與北北桃人選連動 有利勝選

外傳國民黨要前立委徐欣瑩回鍋選竹市，林智堅說其他政黨的家務事，他不予評論，但可看出各政黨都將新竹市長選舉列兵家必爭之地，為了延續執政政績，黨更有責任找到最強、會贏的人選，他相信藉由徵召方式，新竹市人選可以和北北桃人選一起連動，這都有利於執政黨勝選。

當被問到是否有持續勸進行政院發言人羅秉成，林智堅說大家應該可以看出選對會把初選改為徵召，就是為了人選有更大彈性。羅秉成是新竹過去長期執業律師，對新竹非常熟悉，不管地方事務或是法律扶助工作的投入，絕對是一個非常好的人選。

羅秉成自今年年初開始就被勸進參選新竹市長，他多次回應，人生旅程過去沒有選舉這一站，未來也不會有。

對於林智堅的稱讚，羅秉成昨指出，他的態度和決定都和之前一樣，「謝謝大家的抬愛」。林智堅或高層近日是否有持續勸進？羅低調不願多談，僅強調態度未變。

儘管羅秉成表達無意參選，但據了解，高層目前仍將羅秉成視為第一人選，持續勸進當中；考量其餘各黨的人選也仍未明朗，民進黨將視局勢適時調整戰略。

民進黨選對會成員、立法院民進黨團總召柯建銘昨表示：「遊戲規則要先確定，再來考量人選。」現階段就等廿七日中執會通過將初選改為徵召，制度確立之後，不管是羅秉成，或是積極表態參選意願的鄭宏輝，都涵蓋在徵召的範圍之內。

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