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    首頁　>　政治

    鍾佳濱護陳菊 周春米現勘下水道

    2022/02/23 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨屏東縣長初選競爭如火如荼，三名參選人中被視為新系的鍾佳濱昨天砲火對外，保護遭民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩等諷刺嘲笑「大菊為重」的監察院長陳菊，指二十九歲的黃有著自由參政、參加組黨集社、總統直選的台灣，就是陳菊這些前輩流血流汗保護下來的台灣民主政治資產。

    鍾佳濱指出，陳菊的二十九歲，是為著台灣民主扛著斷頭風險，與威權的國民黨當權者對抗的台灣勇士，有意參選民代的年輕後輩，不應用諷刺方式賺取政治聲量。

    周春米接獲林邊鄉親陳情，指林邊美華路老舊雨水下水道箱涵，因當地地下水位較高，多年來路無論無麼鋪都鋪不平，於會勘後，要求林邊鄉公所派員查看箱涵毀損情形，並提報修補或新建下水道管線計畫與予縣政府，她將協助其向內政部營建署爭取改善經費。

    莊瑞雄倡籃球「立」量

    長期關注提昇籃球國際化的莊瑞雄則表示，近期與台灣友好程度激增的立陶宛世界籃球排名高居第六，盼體育署儘速推出的完整歸化政策，並應共商兩國運動交流，他也獲得職業籃球高雄全家海神隊的立籍球員「歐陸巨塔」庫薩斯力挺，期盼在兩國情誼既有基礎上進一步推動台灣與國際的籃球交流。

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