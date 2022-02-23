《南投》綠營誰戰南投縣長 主委：3/2後處理

2022/02/23 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕年底九合一選舉，國民黨將由立委許淑華角逐南投縣長，反觀民進黨人選仍「難產」，有綠營基層著急表示，許近日在縣長林明溱拉抬下勤走基層會勘，頻頻固樁布局，但民進黨內仍不見「母雞帶小雞」拉抬選情，盼黨內也能不落人後，儘快整合人選，打贏縣長選戰。

對此，民進黨南投縣黨部主委羅美玲表示，她能理解基層的擔憂，不希望對手捷足先登，但縣長人選仍由黨中央決定，之前也分別和表態參選的行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，以及集集鎮長陳紀衡討論，目前最快也要等到三月二日中執會結束，才會著手處理人選，一切配合黨中央提名程序。

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陳紀衡當年在太陽花學運風潮下，以青年從政當選集集鎮長，曾是全國最年輕的鎮長，選後積極耕耘，順利連任，近來也勤跑南投各鄉鎮尋求支持。

擁有博士學歷、農運出身的蔡培慧曾任不分區立委，任內勤跑基層接地氣，上屆立委選舉對決國民黨馬文君，僅以不到萬票差距失利，之後擔任行政院中部聯合服中心執行長，持續服務鄉親，爭取建設，被視為小英總統屬意的縣長人選，一般認為，蔡出線代表綠營參選縣長的機會較大。

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