《台北市長選戰》陳時中、林佳龍 民進黨評估各具優勢

陳時中（資料照）

2022/02/23 05:30

媒體民調顯示 林佳龍參選支持度最高 但陳時中更有勝算

〔記者鄭名翔／台北報導〕年底台北市長選戰「三強鼎立」態勢明確，但相較已浮上檯面的國民黨立委蔣萬安、擬代表台灣民眾黨的北市副市長黃珊珊，民進黨人選尚不明朗；根據最新民調顯示，前交通部長林佳龍雖支持度最高，但衛福部長陳時中更有勝算。對此，民進黨議員評估，陳、林各具優勢，無論誰出線相信都能迎頭趕上；國民黨議員則認為，陳除防疫外無其他實績，反觀林有台中市執政經驗，對藍營而言將是較為難纏對手。

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與蔣萬安、黃珊珊三腳督 陳時中較具勝算

媒體民調顯示，針對可能代表民進黨出征台北市長人選的陳時中、林佳龍及前文化局長鄭麗君進行民調，結果顯示林佳龍雖以卅％支持度勝過陳時中的廿六．四％、鄭麗君的十一．六％，但若與蔣萬安、黃珊珊「三腳督」決戰，仍是陳時中較具勝算。

林佳龍具城市治理經驗 較獲北市民認可

值得注意的是有五十一．八％的民眾不認同陳時中放下防疫工作參選，反倒高達五十二．七％民眾認同林佳龍最具參選資格，該民調進一步分析，當前疫情政策尚不明朗，陳若參選恐受外界質疑，而林目前無公職，參選障礙較少，加上曾任同為六都的台中市長，具城市治理的經驗與專業，較能獲得台北市民認可。

此份民調也顯示黃珊珊支持度勝過林佳龍，令外界解讀陳時中有望成綠營最強刺客；對此，黃珊珊昨受訪時僅低調稱「現在不談選舉」，台北市長柯文哲也以「先認真工作」避答。

許淑華、陳怡君認為陳時中具爆發力

民進黨議員許淑華認為，雖林佳龍形象佳，也為立委林靜儀打出一場漂亮台中補選選戰，獲得不少支持度，然而其風格與蔣萬安相似、均屬溫和型，較欠缺強者風範，反觀陳時中具備行政經驗、國際知名度，尤其防疫表現深受多數民眾肯定，黨內呼聲也高，對決蔣萬安將較具爆發力。

民進黨議員陳怡君表示，陳時中、黃珊珊均有防疫記者會可提高能見度，蔣萬安也可藉立委身份創造新聞話題，相較之下林佳龍目前的能見度偏低，此時於民調中易居於落後，但畢竟林具備台中市長及交通部長的完備歷練，端出成績必能獲得選民肯定，一但宣布參選民調勢必會急起直追。

游淑慧：林佳龍是藍營較難纏對手

國民黨議員游淑慧分析，市政議題包羅萬象，但陳時中除防疫外並無相關實績足以佐證自己的執政能力，且在防疫、疫苗、萊豬等議題均多有失當之處，加上與柯文哲常為防疫針鋒相對，進入選戰勢必遭民眾黨集中攻擊，國民黨可藉機遠觀「綠白鬥」，保持領先優勢。

游淑慧指出，林佳龍與柯文哲兩人過去關係頗佳，雖曾任交通部長，但業務並不涉及台北市民最不滿的萊豬進口等食安議題，相較陳時中更能迴避中央執政缺失包袱，又可據過去在台中的施政經驗，與現任副市長黃珊珊形塑市政對決氛圍，合攻蔣萬安無市政經驗等弱點，對藍營而言將是較難纏對手。

黃呂錦茹：難接受空降人選

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹則認為，林佳龍對台北市政既不熟悉亦無耕耘基礎，依照台北市成熟理性的選民特質，恐難接受「空降」人選，但無論林或陳均非容易打倒的「軟腳」對手，加上柯文哲可能因自身冀求總統大位而隨時改變立場，因此國民黨謹慎應戰、絕不輕敵，未來擬採跨縣市合作戰術，打出全台串聯的大規模選戰。

林佳龍（資料照）

鄭麗君（資料照）

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