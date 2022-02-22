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    朱︰賄選換票 最速最嚴處分

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2022/02/22 05:30

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常委選舉三月五日舉行，換票聯盟、賄選等選風問題層出不窮，黨內高度質疑黨中央不作為，國民黨主席朱立倫昨出面宣示，不容任何賄選和換票。國民黨中央下令由考紀會、組發會召開記者會，公布檢舉專線和信箱，歡迎各界有證據就檢舉，會查辦到底。

    國民黨文傳會主委凌濤昨呼籲，接下來黨內選舉，希望外界不要捕風捉影，若有證據，國民黨會勿枉勿縱、查辦到底。國民黨考紀會主委李貴敏指出，參選人都有填不用不正當方式競選的承諾，國民黨對外界質疑會虛心接受，也會謹慎檢視，做為正派政黨，絕對不容許有踩紅線的行為發生。

    有中央委員點名李貴敏是考紀會主委又要選中常委，恐有疑慮。李回應，中華民國法令、國民黨黨章、內規都沒禁止她參選，相信她參與中常會能讓國民黨更好。

    朱立倫昨出席黨內幹部共識營活動時受訪重申，絕對不容許有任何賄選及所謂的換票；讓國民黨的聲譽受到破壞的任何同志，一定做最快速、最嚴格的處分，也歡迎、拜託所有黨員，只要有任何證據就站出來檢舉，讓社會看到國民黨改革決心。

    媒體詢問，趙少康與張亞中昨共同開記者會，是否覺得被逼宮？朱立倫表示，他上週才和趙一起吃飯，談很多黨的改革事項，也歡迎張亞中給黨的改革建言，大家用正面的態度看國民黨的改革，歡迎給國民黨建言。朱也呼籲，不要給各界有任何見縫插針的機會。

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