戰鬥藍逼宮朱？ 促勒令換票聯盟解散

國民黨中央委員史碩仁（左二）昨舉行記者會，孫文學校總校長張亞中（左起）、中廣董事長趙少康、前彰化縣長卓伯源應邀出席。（記者方賓照攝）

2022/02/22 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨本次中央委員、中常委選舉被認為是「史上選風最差」，「戰鬥藍」精神領袖、中廣董事長趙少康，及曾與現任黨主席朱立倫角逐黨魁的孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源昨共同出面，要求朱立倫正視，勒令換票聯盟解散，黨紀追究。

不少中委受黨中央壓力 撤簽連署

國民黨中央委員史碩仁等人獲過半中央委員連署，要求召開臨時中央委員會，成立「抓鬼大隊」，並邀請趙少康、張亞中、卓伯源出席記者會。不過，昨日記者會前，傳不少中央委員受到黨中央壓力而撤簽，「戰鬥藍」逼宮黨中央耳語也再度傳出。

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為避免被扣上「逼宮」大帽，趙少康、張亞中、卓伯源皆稱是受到中央委員邀請出席記者會。趙少康在會前抱怨，最近被搞得不太敢講話，好像講任何話就是要逼宮；還稱他的立場很清楚，就是鞏固黨中央，支持朱立倫。

趙︰加入換票聯盟還交錢 要做什麼

趙少康指出，中央委員有地方基礎，卻一年只開一次會，這些中央委員要求每三個月開一次會是合理的，甚至一個月開一次都不為過，黨中央不需要看成毒蛇猛獸。

趙少康說，國民黨規定不可以換票或組織換票聯盟，但這次聽到所謂「六○聯盟」、「一四聯盟」等，加入換票聯盟還要交錢，「要做什麼？」朱立倫應責成秘書長黃健庭、考紀會主委李貴敏端正選風，誰違規就處分誰，黨中央應徹查送法辦。

趙少康表示，換票聯盟是幾十年來的陋習，來自於制度問題，因為黨內選舉採用限制連記法，把選舉意義扭曲，看是否改用黨員直選或互選方式產生。

張亞中也指出，傳聞參加中央委員選舉的「六○聯盟」就可以固定得到五五○到六百票，而中央委員只要超過四一四票門檻就可以當選，形同要選上中央委員，重要條件是能不能加入換票聯盟。

張亞中︰選風臭不可聞 新血能進來嗎

張亞中批評，可以想像換票聯盟裡面是臭不可聞，完全為某些利益考量，甚至有家族裡面有兩個人可以進駐中央委員，高票當選，最後造成沒有背景的年輕人無法選上，國民黨還有新血能進來嗎？

史碩仁提到，從換票聯盟名單可看出，國民黨各縣市有權力的人幾乎都在裡面，這些人要決定年底大選的提名，國民黨會不知道？而李貴敏身為考紀會主委，這次也要參選中常委，要如何硬起來？

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