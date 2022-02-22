柯文哲任內最後一次一日北高 議員籲撤50萬補助

台北市長柯文哲廿七日將再次挑戰「一日北高」騎自行車活動，引發議員批評假意推廣自行車運動，實為政黨造勢宣傳。圖為去年一日北高活動情況。（台北市政府提供）

2022/02/22 05:30

假借推廣自行車運動 實為政黨造勢？ 柯︰喜歡騎腳踏車 才報名參加

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲將於二月廿七日再次挑戰一日騎乘自行車自台北至高雄，此也將為柯任內最後一次「一日北高」活動，但適逢選舉年，許多台灣民眾黨擬參選人也磨刀霍霍準備藉機爭曝光；對此，北市議員們怒批，柯文哲假意推廣自行車運動實為政黨造勢宣傳，竟以「柯市長」濫用市政資源給「柯主席」，要求北市體育局應撤銷五十萬活動補助款。

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議員︰「柯市長」濫用資源給「柯主席」

對此，柯文哲昨表示，台北市體育局一年約花七百廿萬補助各項運動協會相關活動，此很正常，並四兩撥千斤推稱，因自己喜歡騎腳踏車才報名活動，並認為主辦的自由車協會因此遭受池魚之殃；強調每個人都有嗜好，要求外界勿隨意遷怒，「不可以認為柯文哲參加的就是不好的活動、無限上綱批評」。

上任以來年年辦 去年花費70萬

柯文哲自二○一四年上任來年年舉辦「一日北高」活動，宣稱以「汗水取代淚水」紀念二二八、並推廣自行車運動，但二○一九年就爆出自稱「吃安非他命」才能保持好體力的失言風波；去年北市府花費高達約七十萬續辦，其中更砸四十萬進行全程直播等宣傳行銷，不僅挨轟為選舉炒聲量，且因直播效果極差、觀看人次低迷，更令柯文哲事後遷怒斥責體育局。

今年自由車協會主辦 27日出發

今年北市府「拐彎」躲砲火，由台北市體育總會自由車協會做為「二○二二北高挑戰行」主辦單位，向體育局申請五十萬補助，但內容「換湯不換藥」，預計於二月廿七日清晨自台北市關渡宮出發，目的地至高雄市大義國中，全程約三百六十五公里。

傳民眾黨選將擬陪騎 爭取曝光

據悉，除柯文哲領軍外，準備參選下屆台北市長的副市長黃珊珊也早早苦練、預計騎乘到台中，此外包括體育局長李再立、法務局長袁秀慧、交通局長陳學台、資訊局長呂新科等首長均會參與；而民眾黨內許多擬參選人也擬藉此機會陪騎爭曝光，或於各休息站點推出活動，為年底選情加溫。

林穎孟︰躲避監督 宣傳年底選舉

議員林穎孟指出，今年柯文哲為躲避市政監督，不敢直接編列市府媒體公關費而改走巧門，將自由車協會當作民眾黨「白手套」，濫用市政資源進行政黨造勢、宣傳年底選舉及自身進軍總統府的「理念」。

林穎孟重批，「柯市長」左手掏市府資源撥給右手的「柯主席」，呼籲北市府不該隨之向下沉淪，更不該濫用市民公帑，要求體育局應立即撤銷「二○二二北高挑戰行五十萬元補助案」。

許家蓓︰以補助舉辦方式 迴避濫用行政資源批評

議員許家蓓直揭，柯文哲今年將一日北高活動從公開招標改為補助民間協會活動，若民眾黨參選人報名參加或是於途中露臉，便可藉此巧妙迴避濫用行政資源的批評。

許家蓓認為，一日北高本意是為推廣自行車運動，不該淪為柯文哲或是政黨候選人的造勢宣傳活動，若柯市長有心重視、推廣自行車，應先利用北市豐沛行政資源改善市內自行車道設計、增加專用道，使更多市民願意投入此運動。

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