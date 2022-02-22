新制教召 美國民兵人員觀摩重點

美近年軍事交流重點

2022/02/22 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台美關係不斷升溫，為有效因應中國解放軍威脅，國防部已推動「後備戰力改革」，並於下月起試辦為期十四天的新制教召。據透露，國防部已與美國國民兵建立互訪基礎，最快今年就會有美方人員訪台，而我國新制教召等措施，預料將是美方參訪重點，若計畫順利，明年我方也將派員訪美，深化雙方關係。

美方今年訪台 我方明年往訪

國防部計畫於今年第一季至第三季召集一．五萬名編管期內的後備軍人，參與為期十四天的新制教召，並於第四季檢討成效。軍方規劃，陸軍六軍團二○六旅將於三月五日承辦首梯教召，訓練地點為鄰近台灣海峽的桃園市蘆竹區。後備軍人將參與步兵營運作，以步槍、迫砲為主要武器，並將實施野外宿營。

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我國後備戰力能否滿足台海防衛作戰需求，近年來受美方高度關注，傳美國有意將我國納入國民兵「州夥伴計畫」一環，由美國一個州的國民兵與我國建立交流關係。

國防部日前答覆立委質詢時表示，已獲美方支持，初期成立一個我方與美國民兵常態性交流及協調窗口，後續依交流進展規劃具體方式，並研擬先由美方來台交流、隔年我方赴美觀摩的原則，汲取美方實務經驗及建議。

軍方官員透露，在台美雙方建立國民兵、後備單位互訪默契與機制後，美國最快於今年就會有人員訪台，包括國軍正推動的新制教召等，都可望成為美方參訪重點。且依照雙方機制，我方明年也會派員訪美，繼續深化雙方關係。

官員表示，雖然美國國民兵性質與我國後備部隊不盡相同，但仍是相當重要的學習與交流對象；而近年台美合作關係獲得實質提升，參與交流人員皆「有感」。

國防部今年度預算書顯示，全民防衛動員署計畫於九月派代表赴美國太平洋陸軍司令部、夏威夷國民兵司令部「隨隊觀摩」，盼觀摩美國聯邦預備及國民兵部隊訓練實況及後勤整備，另國防部智庫「國防安全研究院」也將派員前往歐洲考察，作為我國後備部隊動員整備、人員編組、訓練等施政參考依據。

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