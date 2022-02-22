龐皮歐下月訪台 立委：美國力挺台灣重要訊息

美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）去年推文分享吃台灣鳳梨乾的相片。他一邊下西洋棋，貼文寫到「作為自由的擁護者，請品嚐一些台灣鳳梨乾，將軍。」（取自推特）

2022/02/22 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前國務卿龐皮歐下週將率團訪台。朝野立委昨表達歡迎，表示龐皮歐不僅是一位卸任內閣成員，在全世界和美國政壇是有相當影響力的重量級人物，在中俄對國際展現窮兵黷武野心之時訪台，是美國力挺台灣的重要訊息。

朝野立委都表達歡迎

民進黨立委王定宇表示，龐皮歐熟知印太局勢、台灣的重要性、台海和周邊海域的安全問題，相信此次交流能更深入互動。另據聞龐皮歐這次印太之旅和準備參選下任總統有關，王定宇強調，台灣尊重美國內政、不會介入，台灣和美國各黨派都有互動並交換意見，也給予龐皮歐祝福，他未來在政壇必然有一席之地。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委趙天麟指出，龐皮歐在國務卿任內和卸任後都不遺餘力支持台灣，他在政壇有影響力，不能只視為一位前內閣成員，而是非常重量級的訪賓，且是共和黨熱門總統參選人之一。當前中國和俄羅斯對國際展現窮兵黷武野心，龐皮歐的來訪，當然是美國力挺台灣的重要訊息。

民進黨立委許智傑也表達熱烈歡迎，他說，龐皮歐雖非現職官員，但在全世界仍有影響力，擔任國務卿時多次力挺台灣，堅持自由民主價值、協助建設「刺蝟台灣」。

另外，龐皮歐在半年內減重四十公斤，許智傑也打趣說，這麼棒的好朋友來訪，蔡政府一定要好好款待，「至少要讓他胖個三公斤再回去」！

國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨回應媒體詢問時表示，龐皮歐擔任國務卿時非常支持台灣，歡迎龐皮歐來中華民國訪問，有助改善中華民國與美國的實質關係，也希望兩國關係有更好的發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法