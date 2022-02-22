余茂春 高度評價台灣民主能量

美國前國務卿龐皮歐龐皮歐與其中國政策顧問余茂春。（取自網路）

2022/02/22 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕將隨美國前國務卿龐皮歐訪台的余茂春，在川普政府時期擔任美國國務院國務卿政策規劃辦公室中國政策首席顧問，出身中國、經歷文革的余茂春，被認為對中共政治與文化有精準的認識，也是影響龐皮歐乃至川普政府抗中政策的重要策士。余茂春並高度評價台灣的角色，他曾以「民主小國希臘成功擊敗兵多將廣的波斯帝國」等歷史殷鑑，強調台灣所能發揮的民主能量。

余茂春年長龐皮歐一歲，兩人具高度的互信關係，去年三月也隨同龐皮歐在華府雙橡園與我駐美代表蕭美琴深入晤談。余茂春現為美國海軍官校東亞和軍事史教授，也擔任美國知名智庫哈德遜研究所及二○四九計畫研究所高級研究員，以及胡佛研究所客座研究員。余茂春曾經數度訪台，以及在台觀選，但因學者的低調身分，媒體曝光有限。不過，余茂春曾言，他在台灣有許多朋友。

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出身中國 曾助六四學生

余茂春出生於中國安徽，曾是高考狀元，一九八五年到美國後，陸續取得賓州斯沃斯莫爾學院碩士與加州柏克萊大學歷史博士，期間曾助因六四事件逃離中國的學生。余茂春接受台灣媒體訪問曾說，如果他說中共是極權統治，表面上似乎是反共的陳述，但非如此，因為這就是現實；若說中共必須改變行為，不要繼續鎮壓異己，表面也像政治陳述，但這在中國是最大的社會現實，不能說是因為他反共，才會發表這些主張。

余茂春主張不該將中共政權與中國人民混為一談，也深刻影響川普政府當時的對中政策。

余茂春鮮明的形象，成為中共的眼中釘，中媒甚至指稱余茂春的名字遭故鄉安徽余氏家族從族譜剔除，狀元名錄上的名字也被母校重慶市永川中學從石碑上刮掉。對此，余茂春曾在推特說，「把我的名字從我從沒聽說過族譜上刪除，這似乎很怪。這場鬧劇將在荒謬的重壓下瓦解」。

被中共視為眼中釘

針對台灣，余茂春為本報撰文時曾說，台灣雖是小國，卻擁有堅強實力，可以發揮決定性作用。他並引小國希臘成功擊敗兵多將廣的波斯帝國、十九世紀的小王國薩丁尼亞在列強環伺最終統一義大利，以及以色列在四十年內三度戰勝規模遠大於己的對手等為例，強調台灣現有強大的美國為後盾，中國卻沒有能與之並肩作戰的盟友。

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