龐皮歐三月四日演說 將聚焦美台印太

川普總統任內大力挺台的國務卿龐皮歐（Mike Pompeo ）已經敲定下周訪台，表達對台灣的支持。（美聯社，資料照）

2022/02/22 05:30

〔記者呂伊萱、蘇永耀、吳亮儀／台北報導〕將於下週訪台的美國前國務卿龐皮歐，其國務卿任內大力支持台灣參與國際社會，取消行政部門與台灣的接觸限制，卸任後仍力挺台灣；至於龐皮歐三月四日應遠景基金會邀請出席演講活動，據指出，有關演講主題，主辦單位將尊重龐皮歐，但預料將環繞在印太與國際情勢、美國角色與台灣所能展現的民主角色等內容。

由遠景基金會舉辦的演講活動，將採閉門形式，並於會後安排媒體聯訪。

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外交部：展現台美友好

外交部昨指出，龐皮歐來訪充分展現美國兩黨一致對台灣「堅若磐石」的支持，以及台美全方位夥伴關係的緊密友好。

有網媒稱龐皮歐這次是「不請自來」。涉外人士駁斥說，台灣去年七月間即與龐皮歐身邊人士討論來台訪問的時程，台灣也有民間智庫極力邀請，但行程因疫情影響。這次能成行，包括駐美代表處、外交部、遠景基金會等都積極投入。

防疫依照外交泡泡進行

對龐皮歐此行的防疫規劃，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會根據龐皮歐來台時間長短，照既有的外交泡泡進行。

龐皮歐作為川普政府首席外交官，任內有許多友台作為。協助台灣國防安全上，川普政府的四年任期對台軍售達十一次，創下歷任總統之最，且將「包裹式軍售」改為「個別審查」，隨到隨審、簡化流程，協助台灣建構可恃戰力。

龐皮歐上任前，美國國會已通過「台灣旅行法」並生效，為美台官員互訪解禁，龐皮歐當時即承諾將全面履行「台灣旅行法」。爾後果然美國訪台官員層級不斷突破，包括美國衛生部長阿札爾二○二○年八月訪台，是台美斷交後，訪台層級最高的美國內閣官員，緊接著國務院次卿柯拉克九月訪台，則是訪台層級最高的現任國務院官員。

訪台官員層級不斷突破

此外，在龐皮歐任內，美國國務院解密兩則歷史電報，強調「六項保證」始終是對台與對中政策的基本要素；當時國務院亞太助卿史達偉並在視訊會議中讀出「六項保證」，強調「至今有效」。

二○二一年一月，龐皮歐再丟出震撼彈，宣布美國國務院即起取消內部所有與台灣往來施加的自我限制。繼任者布林肯也未恢復限制，而是透過更新準則部分延續此做法，根據新準則，美台官員可互訪政府機構洽公，美國官員也可出席在雙橡園舉行的活動，但雙十節等主權意涵活動除外。

大啖台灣鳳梨乾行動挺台

中國去年無預警封殺台灣鳳梨時，龐皮歐以行動挺台，推文分享他手拿一包鳳梨乾，一邊下西洋棋的照片，貼文寫到「作為自由的擁護者，品嚐著台灣鳳梨乾，將軍。」龐皮歐持續關注中國對台施壓，共機擾台時也曾推文喊話強調，「美國必須永遠與台灣站在一起，支持自由」。

台美在這段時間內也新創設多項雙邊機制，如「台美印太民主治理諮商」、「台美經濟繁榮夥伴對話」、「台美教育倡議」、簽署「台美科學及技術合作協定」，透過制度化交流，加深台美全面性的夥伴關係，相關機制持續運作至今。

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