維護台海 法外長︰做好採取行動準備

法國外長勒德里安。（美聯社檔案照）

2022/02/21 05:30

〔駐日特派員林翠儀、政治中心／綜合報導〕法國外交部長勒德里安近日接受日本經濟新聞書面採訪時表示，為了維護台灣海峽的穩定，有做好採取行動的準備。另外，前往德國出席七大工業國集團（G7）外交部長會議的日本外務大臣林芳正，在當地時間十九日強調，台灣是日本非常重要夥伴及友人，台海的和平與穩定，對日本的安全保障及國際社會的穩定都非常重要。

日外相︰台灣對國際非常重要

日本經濟新聞報導，歐盟將於廿二日在法國巴黎舉行 一場印太地區國家外長論壇，包括歐盟、印度太平洋國家的外長等逾五十人將透過視訊或面對面的方式開會。日經則以書面方式專訪勒德里安 。

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對於中國軍事威脅逐漸升高的台灣海峽局勢，勒德里安說：「譴責所有企圖改變現狀的嘗試，我們為了 防止發生衝突，有做好採取行動的準備。」

勒德里安表示，台灣海峽的穩定 對於周邊地區全體的穩定至為重要。他雖未明確點名中國，但言下之意，對於中國具威脅性的海洋行動感 到不安。

法國政府去年派遣核動力潛艦航行於南海，強化周邊海域威攝力。為與台灣加強關係，歐盟與台灣考慮洽簽自由貿易協定、投資協定。勒德里安表示：「支持能促進與台灣的貿易關係、有助於市場開放的非關稅壁壘撤除等所有計畫。」

勒德里安說，法國與日本在印太海域的安全保障一樣是基於支持自由航行的想法，盼與日本加強關係。法軍去年曾參加在日本境內的演訓，進行法美日三國離 島防衛聯合演訓。

另外，產經新聞報導，林芳正十九日在慕尼黑安全保障會議小組會中表示，在台灣問題及人工智慧（AI）、量子技術、生物科技等高科技領域，日本必須與美國等國家基於民主主義與人權價值觀，與中國展開競爭。

據報導，印度外長蘇杰生及澳洲外長佩恩也出席這場座談。林芳正談及美日澳印「四方安全對話」架構時指出， 將在氣候變遷、基礎設施整建及重要技術等方面推動合作，並強調友好國家彼此共享價值將是關鍵。

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