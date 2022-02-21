冷眼集》吃人的中國人治

中國國家主席習近平。（路透檔案照）

2022/02/21 05:30

記者鄒景雯／特稿

中共中央「求是」雜誌最近刊出習近平有關「推進中國法治體系」的內部講話全文。一個充分「人治」的國家在講「法治」，絕對要看清楚重點；果然習總書記定義的很清楚，其所謂的「法治」，必須秉持「中國特色社會主義」道路，不僅不能被「西方錯誤思潮」誤導，還要藉此「展開國際鬥爭」。說穿了，對於這套以服務中國共產黨、箝制中國人民為前提的中共統治工具，習仍覺不足不備不安，進而主張由內而外，要加快其國內與涉外立法，證明中國正在步上一個更加背離文明的歧途，而且愈走愈遠。

什麼叫做中國特色社會主義的法治？習近平講的很好玩，他說要「扎根中國文化、立足中國國情」解決中國問題；反觀中國當前所有「自成一格」的治理手段，幾乎都是與此相同的套路，然稍加檢視層出不窮的實際案例，全是謊言鬼扯，可以說「中國」已經被建成是科技可朝外太空征戰的新型奴隸社會，較之任何一個封建時代更加的吃人。

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說中國共產黨社會吃人的，不假外求，是中國人自己。最近一起駭人聽聞的事件，就是徐州八孩媽的販賣女童犯罪。按照中國人民的描述，這不是單例，不僅一地，不限黑道，是一個遍佈城鄉、官民合作、非常成熟的產業鏈。中國缺乏充分的言論自由，這麼多嚴厲的指控中，無法講出真正問題的本質，中國底層社會之所以吃人橫行，是中共的政策所造就，可不是一般民主國家認知的犯案。

就拿這鐵鍊拴頸的八孩媽為例，頭一個體制吃人，就是中華人民共和國自一九五○年以來幾次演進的戶籍制度，其中最要者是所謂的城市戶口與農村戶口，因就學、工作、搬遷等各種原因，在不同級別的縣市移動，受到極大的限制，例如須遷入地公安單位批准等等。由於城市戶口取得不易，人為因素與潛規則因而盛行，弱勢的女性、兒童很容易就變成交易的犧牲品。

另一個撇不了關係的是一九七九年開始實施的一胎化政策，在中國傳統重男輕女的農業觀念下，數十年影響所及，已經造成中國一胎化世代的男女比例嚴重失衡，不僅衍生社會問題，男性不惜透過非法手段取得結婚對象的需求日增，甚至累積出人口販賣、囚禁、拐騙、虐待等地下的市場規模與「商機」，成為典型的罪惡溫床。

威權國家人治凌駕法治，自然相互包庇、貪腐嚴重，在特權邏輯下，犯罪不只組織化，經常官方化，何況，中國共產黨更是以關係的強弱運行社會。這些年，中共不斷洩漏於外的腐敗模式，即是最高層的犯罪者可能由特權階級掌握，或是地方貪污政府主導，創造地下收入後，還能以此賄絡更上層的官員，於是早已成為無官不貪的共犯結構。在此情況下，中國的人口販賣傳有公職人員參與，一點也不讓人意外。

其實何止像八孩媽這樣的女性，即使被形容是「高大強壯」的彭帥，擁有國際知名度，遇到中共副總理張高麗的性玩弄，照樣得面對國家機器的全面打壓，欲循正常法律途徑或媒體輿論對權勢壓迫者請求法律制裁或是社會公斷，業已驗證是緣木求魚。請問這是中國文化、中國國情？此等野蠻國度，一聲不吭的習近平，竟在集體學習時顧左右而言他，侈言法治建設、強化監管，準備賦予國家更大的權杖，這不是就是放任吃人，還要繼續吃人。

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