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    帶職參選否 各有考量

    是否「帶職參選」各有考量。（資料照）

    是否「帶職參選」各有考量。（資料照）

    2022/02/21 05:30

    〔記者楊淳卉／台北報導〕在前高雄市長韓國瑜參選二○二○年總統大選時，「帶職參選」一度成為朝野攻訐話題。立委是否辭任參選、何時辭去職務，涉及複雜選戰考量，過去不乏有立委辭去職務參戰縣市長，展現破釜沉舟決心，不過也存在立委帶職參選，並順利當選地方首長，或是滑鐵盧繼續立委職務的案例。

    以民進黨為例，二○一○年時任立委賴清德轉戰參選台南市長，不過未在選前辭職，賴最後順利當選升格直轄市後的台南市長。

    二○一四年時，當時參選台中市長的時任立委林佳龍、參選彰化縣長的時任立委魏明谷，則是直到選戰「倒數四天」宣布辭立委參選，展現決心，也一舉拉抬聲勢，最後兩人都順利當選。不過，當時參選苗栗縣長的吳宜臻、參選屏東縣長的潘孟安，以及參選台東縣長的劉櫂豪，在黨內討論及評估後，未跟進選前辭職，最後潘孟安順利當選。

    二○一八年時，民進黨則僅有當時參選台北市長的姚文智請辭立委職務。不過當時參選宜蘭縣長的立委陳歐珀並未選前請辭，並指出自己是宜蘭縣唯一立委，除了選舉、仍要繼續為選民爭取福利；也未請辭立委並參選台南市長的時任立委黃偉哲則認為，自己的選區有多處偏鄉，仍需要替鄉親爭取權益。

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