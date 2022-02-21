蔡易餘將提案 初選訂反滲透機制

黃琳透過影片回應外界對他過去在新黨民意代表服務處工作的經歷。（記者何玉華翻攝）

2022/02/21 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨黨內初選激烈，議員擬參選人陳聖文、黃琳、陳霖翰等人近日身陷紅色風暴，被質疑是統派「借殼上市」。民進黨立委蔡易餘昨天表示，支持者憂慮民進黨恐遭滲透，他將在本週三民進黨選對會工作小組會議提案，訂定反滲透條款。

議員擬參選人黃琳、陳聖文 陷紅色風暴

泛藍名嘴李正皓日前爆料，親中統派勢力將趁年底大選滲透台灣，藉由披著本土政黨的外衣、打著覺醒青年名義重新「借殼上市」。李更質疑，黃琳、陳聖文曾有新黨與國民黨背景，有統派企圖「借殼上市」的可能性；陳聖文曾參選國民黨黨代表，大學在上海唸書，曾任中國的台灣學生聯誼總會常務秘書長，也與時任國台辦主任張志軍有過面對面對談。

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新北市第九選區議員初選提名、唯一女性擬參選人黃琳，因為獲得婦女保障名額，等同直接保送，引發正國會市議員參選人張銘祐的不滿，認為有保障英系之嫌，引發黨內初選內戰。

黃琳日前則在臉書貼文說明，二○一六年時，基於她自己的覺悟與反省，以及對這塊土地的認同，她決定默默加入民進黨，未來只有一個共同目標，就是保護台灣的民主自由。

北市第六選區議員擬參選人陳聖文也曾回應，他是一個對政治有熱情和憧憬的年輕人，過去的理解不周全，但現在是一個認同台灣價值的民進黨員。

此外，投入新北市第二選區黨內初選的英系參選人陳霖翰，其父親前林口鄉長陳建財過往事蹟屢遭翻出，他有感初選鬥爭險惡，十九日已宣布退出民進黨初選，並澄清家族沒有在中國有任何投資，更不是所謂「紅色買辦」。

對此，蔡易餘昨日強調，近期黨內初選即將登場，雖尚未公告辦理登記，但各方已經對可能參選人的背景提出質疑，呼籲儘速討論黨內防滲透機制及訂定相關規定。他也提醒，即使知道支持者憂心，但是也不能忽略對岸在民進黨內部製造矛盾與內訌，製造同志之間的猜忌與對立。

蔡易餘說，為安定民心並團結黨內，他將在週三的選對會工作小組會議中提出，讓黨內先進充分討論溝通之後，擬訂初步規範，提請中執會議決。

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