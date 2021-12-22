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    我贈無人機 助立陶宛鞏固邊境

    立陶宛國家邊防局廿日推文表示，正使用台灣捐贈的無人機，以鞏固立國和白俄羅斯接壤的歐盟東部邊境。圖為國發會主任委員龔明鑫（右二）十月間訪問立陶宛，捐贈十架國產警用無人機。（外交部提供）

    立陶宛國家邊防局廿日推文表示，正使用台灣捐贈的無人機，以鞏固立國和白俄羅斯接壤的歐盟東部邊境。圖為國發會主任委員龔明鑫（右二）十月間訪問立陶宛，捐贈十架國產警用無人機。（外交部提供）

    2021/12/22 05:30

    〔編譯楊芙宜／綜合報導〕立陶宛與台灣友誼堅定，獲得最實際回饋。立陶宛國家邊防局廿日推文表示，正使用台灣捐贈的無人機，以鞏固立國和白俄羅斯接壤的歐盟東部邊境。

    立國邊防局：患難之交才是真朋友

    立陶宛國家邊防局推文指出，「為鞏固歐盟東部邊境，立陶宛不僅在建造實體屏障，也正使用台灣捐贈的監視無人機」，這些捐贈是台灣對立陶宛提供疫苗所傳達的感謝；並以標註「#疫苗外交」（#vaccinesdiplomacy）及「#患難之交才是真朋友」（#FriendInNeedFriendInDeed）。

    隨後，台灣外交部廿一日推文回應，「我們很高興看到，台灣經貿投資考察團十月訪問歐盟三國期間，捐贈立陶宛的無人機能獲善加運用。我們的國家是天生夥伴，因為相信自由及民主的力量能為人人創造更好的明天，連結在一起」。

    立陶宛兩度捐贈共廿六萬劑疫苗給台灣，台灣民眾深受感動。外交部十月廿八日曾表示，中東歐三國經貿投資考察團代表台灣政府，捐贈立陶宛十架國產警用無人機、四百條環保毛毯，將投入協助立陶宛守衛邊境安全、減緩所面臨非法移民危機壓力，並希望協助難民及弱勢族群抗寒。

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