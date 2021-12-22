疑報復安倍挺台 中國惡整日本大使館活動

日本共同社發自北京的消息指出，日本駐中大使館原本預定本月舉辦一場日中交流活動，但疑似遭到中方背後施壓，要求受邀的中方賓客不要出席，最後以疫情為由取消活動。圖為日本駐中大使館。（法新社檔案照）

2021/12/22 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京二十一日報導〕日本前首相安倍晉三連日來的挺台發言，讓中國政府跳腳。日本共同社發自北京的消息指出，日本駐中大使館原本預定本月舉辦一場日中交流活動，但疑似遭到中方背後施壓，要求受邀的中方賓客不要出席，結果最後以武漢肺炎疫情為由取消活動。

中方以防疫為由 施壓賓客缺席

據報導，這場日中交流活動原本預定本月七日舉行，主要是為了宣傳日本的觀光景點、文化和美食，日方邀請中方約二五○名賓客參加，但在安倍一日透過視訊在台灣主辦的論壇發表「台灣有事即日本有事，也是日美同盟有事」之後，中方受邀賓客在二日至六日間接獲當局警告，以「新冠肺炎出現新的變種病毒株，感染風險提高」為由暫緩出席。

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日本大使館也在七日當天緊急通知賓客停辦活動，理由是受到北京市防疫部門的要求。報導指出，在活動舉辦當天臨時取消，是非常不尋常的情況，尤其明年就是日中建交五十週年，此舉對雙方交流也帶來陰影。

日臨時喊卡 其他外國駐館活動仍照辦

報導還指出，同一時期，其他駐北京的外國大使館仍照常舉辦活動，更加深日方的不信任感。日本相關人士認為，這是中國「惡整」日本，對安倍發言進行報復。

安倍發言後，中國外交部長助理華春瑩還約見日本駐中大使垂秀夫抗議，遭垂秀夫以「日本無法接受中國的片面主張」反駁。明年適逢日中建交五十週年，北京也即將舉行冬季奧運會，中方試圖營造日中友好氣氛，但北京當局的惡整舉措是否對此造成影響，還有待觀察。

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