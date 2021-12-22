為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    反擊趙少康 陳其邁：民主邏輯錯誤

    高雄市長陳其邁反擊趙少康說法，強調這是民主邏輯的錯誤，難道新北市有71萬人投萊豬不同意，也是強迫大家吃萊豬嗎？（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳其邁反擊趙少康說法，強調這是民主邏輯的錯誤，難道新北市有71萬人投萊豬不同意，也是強迫大家吃萊豬嗎？（記者葛祐豪攝）

    2021/12/22 05:30

    難道新北71萬人投不同意票 也是強迫大家吃萊豬

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕「戰鬥藍」領袖趙少康分析「禁止萊豬進口」公投選票結構，稱「高雄決定全台灣人吃萊豬」。對此，高雄市長陳其邁（見圖，記者葛祐豪攝）批說，這是民主邏輯的錯誤，難道新北市有七十一萬人投不同意票，也是強迫大家吃萊豬嗎？

    陳其邁強調，民主的結果出來之後，就是要相信民主、尊重民主，民主的遊戲規則裡，選前的政策意見陳述，自由行使投票，對於結果都必須充分的尊重。

    另對於公投結果，產業界擔心缺電危機，未來台積電也將進駐高雄，高雄是否會缺電？陳其邁重申「高雄不缺電」，過去長期是南電北送，高雄一年發電五百億度，只用了二八○億度，平均大概用了五十六％至五十八％，電力必須均衡發展。

    民進黨高雄市黨部主委趙天麟批趙少康羞辱高雄人，籲選民明年地方選舉，用選票全面下架國民黨！台灣基進新聞部主任張博洋則說，國民黨在高雄屢戰屢敗，輸第四場了，還要把問題推給高雄人？

    「邁向過半大聯盟」七名高市議員參選人昨到國民黨高雄市黨部舉牌抗議，並高呼「高雄人不是國民黨的戰犯」、「國民黨出來道歉」、「趙少康出來道歉」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播