安倍向中國表明 「動手」會有大麻煩

日本前首相安倍晉三，十九日在福岡市的一場演說中再度就台灣問題發言。（資料照）

2021/12/21 05:30

台灣有事即日本有事 也是日美同盟有事

〔駐日特派員林翠儀／東京二十日報導〕多次公開發言挺台的日本前首相安倍晉三，不甩中國撂話警告，十九日在福岡市的一場演說中再度就台灣問題發言；他表示，與正在崛起的中國交往，「必須表明的態度就該明確地表達」。安倍還說，之前「台灣有事即是日本有事，也是日美同盟有事」的發言，就是要事先（向中國）清楚表明，一旦動手就會有大麻煩。

「產經新聞」報導，安倍在演說中指出，二十一世紀最大的挑戰就是如何與崛起的中國交往。在安全保障方面，中國在強大的武力下，試圖片面改變南海和尖閣諸島（釣魚台列嶼）的現狀，毫不掩飾對台灣的野心，並正在提高對台軍事威脅。

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暗示昔日ABCD包圍網 封鎖對象已變成中國

對於今年日本、美國和英國、荷蘭等國舉行聯合演訓，安倍表示，昔日美國（America）、英國（Britain）、中國（China）與荷蘭（Dutch）曾有「ABCD包圍網」，現在Ｃ（中國）已換成Ｊ（日本）；安倍還意有所指地說，「因為太刺激對手了，所以就不明說是為了包圍誰」。

「ABCD包圍網」是二次世界大戰時期，各國對日本發動的經濟封鎖行動。安倍的意思是說，日本與中國的立場對調。

安倍還指出，他先前說「台灣有事即是日本有事，也是日美同盟有事」，就是認為有必要把這項態度表明清楚。他重申，一旦台灣遭到入侵，無疑將構成和平安全法制上定義的「重要影響事態」，甚至可能升高為「存立危機事態」；藉由提出這種可能性，就是要事先（向中國）清楚表明，如果動手就會有大麻煩。

安倍在演說中提到，目前最令人擔憂的就是俄羅斯向烏克蘭邊境增兵，美國拜登政府表示不會馬上軍事介入，但警告將實施經濟制裁，懷疑這對俄國總統普廷能夠產生多大效果。他還表示，此事也可做為台灣問題的借鏡，如果國際社會無法阻止俄羅斯入侵烏克蘭，就必須想像中國將會怎麼想，在思考後做出應對。

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