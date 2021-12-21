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    首頁　>　政治

    《雲林》雲縣公投綠營告捷 縣長選戰無樂觀本錢

    2021/12/21 05:30

    〔記者鄭旭凱、詹士弘／雲林報導〕四大公投雲林縣四個不同意票得票比率高達五十七％，民進黨大獲全勝，但立委劉建國對此表示，下屆雲林縣長選戰，民進黨仍沒有樂觀的本錢，能否將藍天變綠地，唯一的關鍵是團結。

    部份綠營執政鄉鎮 投票並不理想

    劉建國表示，四大公投案結果，雲林縣四個不同意票得票比率高達五十七％，雖然令人欣慰，但仍有值得警惕的地方，因為並不是全部的鄉鎮都是不同意票大於同意票，甚至有些綠營執政的鄉鎮投票結果並不理想，這是給民進黨執政團隊一個警訊。

    面對張麗善執政優勢 綠營需團結

    劉建國說，下屆雲林縣長選舉國民黨勢必由現任縣長張麗善爭取連任，張麗善擁有執政優勢，且張榮味家族在雲林縣的影響力不容忽視，民進黨要重新奪回執政權有相當高的難度，前提是黨內必須團結，要摒除私心，一切以黨的勝選的最主要目標。

    立委蘇治芬表示，這次公投雲林最後得票結果，幾乎就是兩黨的基本盤，但有些地方投票率低於預期，顯示有些民進黨支持者並沒有把公投當成大選的前哨戰，支持者動員不起來，民進黨支持的不同意票得票數雖然領先，但領先幅度不夠大。

    政壇人士則表示，本屆雲林縣長選舉，尋求連任的前雲林縣長李進勇意外落敗，黨內不團結，甚至有黨內大將一度公開反對李進勇，未能團結是民進黨丟失執政權主要原因，下屆雲林縣長選舉，如果同黨同志間仍互相抵制，想重新奪回執政權的希望相當渺茫。

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