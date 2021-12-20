顏寬恒競總成立 提「政策三箭」

國民黨中二選區立委候選人顏寬恒昨成立競選總部，高喊「守護中二區，壯大山海屯」。（記者歐素美攝）

2021/12/20 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區立委候選人顏寬恒昨在沙鹿區成立競選總部，高喊「守護中二區，壯大山海屯」！並提出公托幼托、解決中小企業農地違章工廠問題及打造烏日高鐵特區成為海線屯區的新都心等政策三箭。

顏寬恒這次成立競選總部，沒有大進場及華麗的造勢，他表示，期待跳脫惡質歪風的選戰及停滯空轉兩年的海線屯區，在選戰最後廿一天，將展開「守護中二區，壯大山海屯」系列活動，舉辦逾五十場的市場掃街、站路口及數十場兒童劇場，並將傳統的巷弄戰、民主炒麵轉型為座談會，以了解在地居民所遭遇到的困境及問題。

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顏寬恒並提出「政策三箭」，分別為公托幼托政策，讓年輕的爸媽，不用再離家老遠只為讓孩子有個優質的就學環境；針對中小企業農地違章工廠問題，將規劃打造台中版的內湖園區；針對烏日區大量移入的人口，將打造便捷的新興商圈，讓烏日高鐵特區成為海線屯區的新都心。

顏寬恒強調，「守護中二區，壯大山海屯」不只是口號，更是他對海線屯區鄉親的承諾，要找回在地人對於這塊土地的驕傲與認同感。

公投挫敗 朱：不會氣餒

國民黨主席朱立倫出席競選總部成立活動，為顏寬恒加油打氣，面對公投挫敗，朱立倫表示，「我們會繼續加油，絕對不會氣餒」，並批評民進黨動用府院黨及網軍的力量，全力的攻擊、抹黑、造謠，讓顏寬恒受到非常大的委曲，呼籲選民協助平反、澄清，幫助顏寬恒獲得更多中間選民的支持。

針對公投結果是否影響中二選區立委補選，顏寬恒表示，公投是對事，立委補選是選人，選賢與能。並批評民進黨操作意識形態、撕裂族群，且因公投與大選脫鉤，才無法像二○一八年展現多數及絕對的民意。

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