公投完勝 林靜儀：情勢嚴峻 無鬆懈本錢

民進黨立委候選人林靜儀（右四）昨天舉辦「女醫挺靜儀，醫起來護台」記者會，近廿位女醫生出面相挺、推薦。（記者陳建志攝）

2021/12/20 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕四大公投落幕，民進黨在蔡英文主席領軍下「完封勝」，正在進行立委補選的台中市第二選區戰況也進入白熱化，近廿位女醫師昨出面相挺民進黨立委候選人林靜儀，讓林靜儀當場落淚，下午並在龍井舉辦造勢活動，提醒鄉親不要因公投過關就鬆懈，因為顏家的地方動員大於國民黨，情勢仍相當嚴峻，拜託民眾幫忙拉票，還要年輕人為了家鄉返鄉投票。

林靜儀昨舉辦「女醫挺靜儀，醫起來護台」記者會，包括「女醫民主連線」發起人之一的牙醫師嚴雯馨、台灣女醫師協會理事長賴瓊慧、婦產科醫師兼好友吳雅穎、台灣新生兒科醫學會常務理事林瑞瑩等近廿位女醫師出面相挺，林靜儀感謝大家支持，一度感動落淚。

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林靜儀說，之前擔任婦產科醫生時，處理很多風險較高的病患，有同事勸她不要都處理這種個案，讓自己壓力那麼大，但這就是自己的個性，因為大家對於她投入政治的壓力感到心疼，因此知道大家疼惜她，覺得不好意思讓大家擔心，就會更捨不得，加上在和大家分享自己與選區民眾互動時，所感受到他們的不自由和壓力時，也會覺得捨不得，一時湧上情緒才落淚。

台中市小英之友會龍井分會昨天在龍井替林靜儀舉辦造勢活動，林說，這次補選有三點很重要，第一要改變家族政治和政治文化，不能中央、地方都由一個家族把持；第二就是找回正義，陳柏惟擔任立委很認真卻被惡意罷免，實在沒道理，因此要讓國民黨知道不是亂騙就可以補上立委；第三就是地方立委能和中央合作，好好讓產業在地方深根，並說規劃重劃區是為了地方發展，而不是想自己便宜買土地，等到重劃後地價翻倍賺錢。

對於四項公投都沒通過，補選情勢是否大好？林靜儀表示，顏家的地方動員大於國民黨，相信補選票數會比公投票多，情勢仍相當嚴峻，沒有輕鬆的本錢。

中市黨部：公投會加深顏家危機意識

民進黨台中市黨部主委李天生也說，公投結果將會加深顏家危機意識，相信接下來資源將會「加碼、加碼、再加碼」，仍會是一場相當艱困的選戰，地方會與中央黨部配合全力求勝。

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