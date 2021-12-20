焦點評論》同溫層裡找民意

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2021/12/20 05:30

記者林良昇／特稿

四大公投，國民黨把好局玩到輸輸去，原因很多。說是戰略失當也好，戰犯縣市長們不挺也罷，但一個黨為什麼會在選舉中敗北，根源就是政黨的核心路線，政策、議題只是枝微末節。若只談四肢不談骨幹，就是見樹不見林，無法精確釐清病灶，淪為鄉愿的小打小鬧。

在朱立倫喊出公投是「倒閣、對民進黨的不信任投票」後，公投進入藍綠對決的階段，人民選的就不只是單一議題的同意或不同意，而是政黨整體路線，選擇無所謂對錯，但無論如何選擇，都是民主展現。

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可惜的是，在投票慘敗後，朱立倫應該想起曾為總統候選人競爭對手韓國瑜所說的「票多的贏，票少的輸」，遵照民意調整路線，而非在有機會贏時，想著要倒閣；開票輸了，就高度盡失地說「公投已死」、「民主獨裁」。

細究一年多來的藍營論述，在國民黨人口中，民進黨執政已是「民怨沸騰」，但實際上，這是一個在民調還有四成以上滿意度的政府，這次公投結果還證明，仍有不少人願投票支持民進黨的路線，真實民意離國民黨所謂的「天怒人怨」相距甚遠。

為什麼會出現離譜的民意落差？一直以來，國民黨熱衷地在同溫層裡找民意。在深藍族群中，民進黨政權取得不義，對民進黨所做所為無事不批，一個可以討論的政策，只要國民黨不滿意，隨即不分輕重，在嘴裡變成大奸大惡，欲除之而後快，終究只會讓人民厭煩。

人民以不同意票超過同意票，把由國民黨主打，視為重中之重的四大公投全數封殺。很多人都想問，一直被看好的公投玩到全盤皆輸，一切回歸原點，對於自己的誤判及假造民意，國民黨事後的自省在哪？誰該為演變為這場對國民黨的不信任投票負政治責任？至今，沒有人給出答案。

但其實也不用太意外，國民黨近年屢敗屢戰，偶爾在地方的罷免案得到「小確幸」，勝利的歡娛，讓國民黨失去政黨最重要的自省能力，只知道檢討人不知道自我檢討，就算黨主席換了幾任，輪到「正常倫」也絲毫未變。或許，需要怪罪的人太多了，就怪罪民進黨罷。

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