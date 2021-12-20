華爾街日報︰反萊豬未過 台美貿易協定障礙移除

華爾街日報指出，台灣選民否決「反萊豬案」，使台美政府避開矛盾局面。（路透）

2021/12/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離案等四大公投案前天被台灣民意否決，外國媒體多半認為這是對蔡英文政府的信任投票，同時也是最大在野黨國民黨及中國政府的重大挫敗；《華爾街日報》更指反萊豬案未通過，讓台美政府都吃下定心丸，移除雙邊自由貿易協定向前推進的一大障礙。

國民黨與中國重大挫敗

華爾街日報以「台灣選民力挺執政黨，移除與美貿易協定障礙」為題指出，四大公投案中以「反萊豬案」受到最多關切，因為該議題是台美自由貿易的一大障礙，而台灣選民「不同意」此一公投案，對北京當局和希望與中國拉近關係的國民黨是一大挫敗。彭博則指「台灣選民在公投四大議題上與蔡政府一致」，並認為是蔡政府在明年底地方大選前的一大勝利。

請繼續往下閱讀...

葛來儀︰避開貿易關係地雷

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀指出，對於尋求與台灣加深關係的拜登政府，以及蔡政府本身而言，反萊豬案未通過，等於避開了可能嚴重影響雙邊貿易關係的地雷。澳洲國立大學中華全球研究中心（CIW）研究員宋文笛也指出，反萊豬案未通過，可能會加快台美訂定貿易協定的進程，「華盛頓可能會更有意願尋求推動美台貿易談判。」

金融時報指出，蔡政府正積極推動與美簽訂貿易協定，且也已申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），均是貿易為國本的台灣不被中國孤立的重要憑藉。因此，公投結果對蔡政府是一次政治勝利。

日媒︰對蔡政府的信任投票

每日新聞指出，蔡政府一月才解禁美豬進口，如今度過難關，將繼續致力與美國強化關係。日本放送協會（NHK）則直指，國民黨將公投定位成對蔡政府的不信任投票，結果卻變成對蔡政府的信任投票，推動公投案未能成為恢復國民黨氣勢的契機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法