公投對決／新北傳統票倉穩住 藍綠回歸基本盤

2021/12/20 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕四項公投揭曉，新北市只有重啟核四的不同意票大於同意票，其他三項都是同意票大於不同意票，分析各行政區的開票結果，在綠營傳統票倉的三重、蘆洲、新莊等區，都呈現「四個不同意」全面獲勝，但在中和、永和、新店等藍營的鐵票區，則是「四個都同意」全贏，顯示公投訴諸政黨對決後，結果回歸藍、綠的基本盤。

在新北市二十九個行政區中，永和、新店、中和長期是藍營的票倉，四案的公投結果都是藍營訴求的「四個都同意」獲勝，這三區的同意票領先差距，甚至多達一、兩萬票以上，另在深坑、汐止、林口、淡水、烏來等區，四案也都是同意票較多。

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侯友宜穩固掌握國民黨基本盤

民進黨訴求的「四個不同意」，四項都領先的有十七區，包括三重、蘆洲、新莊等傳統綠營票倉，不同意票大於同意票在一萬多票至兩萬多票不等，開票結果大致符合藍、綠的基本盤。

民進黨市議員張志豪表示，新北市的投票結果算是「藍營三勝一敗」，國民黨內將市長侯友宜列為戰犯是找錯人了，新北的藍、綠結構並未鬆動，侯友宜雖然表面上未具體表態，但侯透過檯面下的運作，仍穩固地掌握國民黨在新北的基本盤。

重啟核四不同意獲勝 差距不顯著

張志豪分析，和新北比較有關的重啟核四和三接遷離這兩案，前者的不同意票只大於同意票五萬多票，差距不夠顯著；三接站遷到台北港，結果新北市竟是同意票大於不同意票一九二票，顯然多數民眾對於這項議題無感，許多中間選民缺席，最後仍回歸到藍、綠基本盤，民進黨必須戒慎恐懼，對於明年底的縣市長選戰絕對沒有樂觀的本錢。

民進黨市議員李坤城認為，以核四重啟為例，不同意票獲勝，代表多數市民仍在乎核安，三接站遷移的差距僅有一九二票，算是平分秋色，至於侯友宜唯一表態的「反萊豬」，新北的同意票只小贏近八千票，並未因為侯友宜的呼籲而拉大差距，顯示選民也有獨立思考能力。

中間選民缺席 藍綠催出各自鐵粉

國民黨市議員葉元之說，公投最後訴諸成政黨對決，新北市各區、各里都有藍、綠基本盤的影子，以板橋區為例，靠近舊眷村的里是同意票大於不同意票，浮洲、溪崑一帶則是不同意票領先，許多中間選民沒有投票，公投結果顯示兩黨各自催出「鐵粉」。

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