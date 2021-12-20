陳銘城新書發表 分享桃園人權故事

陳銘城（右）幫國小同學林一奇找到生父，是白色恐怖時代的受難者學生領袖林秋祥。（記者魏瑾筠攝）

2021/12/20 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕曾任新聞記者，長期投身台灣人權歷史的訪查與記錄的作家陳銘城，昨天舉辦《拼貼歷史的缺頁：陳銘城人權文集》新書發表會，與讀者暢談台灣各地暗黑歷史與人權故事，有讀者聽完座談後直呼驚奇，希望陳銘城能將所知道的故事能都寫出來。

陳銘城長期投入二二八事件、白色恐怖時代到海外黑名單的田野調查、訪談記錄等工作；昨天他分享與桃園相關的人權故事表示，白色恐怖時代桃園的學生領袖林秋祥被抓後，其女友才得知有了身孕，後來林被槍決，林的女友帶著兒子改嫁躲過白色恐怖的壓迫，數十餘年後，陳銘城調查發現，那個孩子竟是他的國小同學林一奇。

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還有現年九十餘歲的楊梅人張幹男，因主張台獨被判八年，出獄後借用弟弟的名字開了旅行社、當導遊，還聘用好幾個政治犯、受難者二代工作，讓他們一直做到退休，期間張幹男得不時應付管區「查戶口」，除了請吃飯，還要給紅包，懇求「高抬貴手、讓我們有飯吃」，生存大不易。

與會的吳三連台灣史料基金會秘書長戴寶村戴大讚說，陳銘城比歷史學家更深入研究政治案件，加上曾當記者文筆很好，能將艱澀的判決書等，以故事敘述方式讓大家能更深入了解歷史事件。

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