公投差距5% 鄭燦文：2022要超越不難

桃市4大公投同意票高出不同意票衝擊2022？ 鄭文燦認為僅差5％要超越不困難。（記者李容萍攝）

2021/12/20 05:30

民進黨會用開放態度 推出最好、最強人選延續穩健執政

〔記者李容萍／桃園報導〕「公投綁大選、反萊豬、重啟核四、三接遷離藻礁」四項公投案結果出爐，提案方全都未達法定通過門檻。不過，桃園市四案「同意票」均大於「不同意票」，外界認為恐影響綠營二○二二選舉及下屆桃園市長的接棒。對此，市長鄭文燦（見圖，記者李容萍攝）昨天表示，兩者差距僅五％，加上投票率低，他認為只要投票率提高，要超越差距並不難。

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要獲年輕、中間、經濟選民支持

鄭文燦表示，早在二○○八年時，民進黨在桃園的總統大選曾經輸了卅萬票，而他擔任任市長之前，桃園的六席立法委員民進黨是沒半席的，對照現在可以藍綠各半，這代表民進黨在地方耕耘不斷提高，而這次公投的落差只有五％，他有信心投票率若提高的話，民進黨的候選人只要能夠超越原來的藍綠格局，就會如同他一樣，會贏得最後的支持。

強調他沒口袋人選或預定人選

對於桃園市長接棒人選，鄭文燦說，府院黨團隊對六都以及各縣市首長的布局，應該會再深入討論，藍綠的基本盤在桃竹苗是有若干的落差，不過這次落差只有五％，要超越並不困難，因為他自己也是在桃園競選過很多次，深刻了解做為一個市長候選人，必須要有能力超越藍綠的格局，只要投票率提高，包括年輕選民、中間選民、經濟選民支持的話，穩健執政路線最終會獲得支持的。

至於心目中的接棒人選及外傳現任立委鄭運鵬的呼聲較高一點，鄭文燦強調，他沒有口袋人選或預定人選，民進黨會用開放的態度，選出最好、最強的人選來延續現有的穩健執政，一定會把桃園這幾年來的進步的路線延續下去，桃園在改變，也不會走回頭路，以公投五％的落差、四十％的投票率，要追上來並不難，只要人選夠強、夠努力、夠認真，他相信市民會接受。

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