公投勝利明年選情樂觀？ 黃偉哲︰仍要步步為營

2021/12/20 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕公投圓滿落幕，台南四個不同意的得票率高居全國之冠，各界認為市長黃偉哲賣力宣講貢獻很大，黃偉哲昨天出席無動力造型車創意競賽受訪時僅表示，感謝、尊重民眾對於公共政策所做的決定；但開幕前與「悍馬功勞」隊一起拍照，正是「汗馬功勞」的諧音，趣味巧合引起討論。

公投案民進黨以四比零完封國民黨，勝利氣勢是否可以延續到明年的大選，黃偉哲指出，目前仍不宜過早論斷，還是要「步步為營」。公投是對事不對人，公共政策由民眾決定，補代議政治的不足，結果出來了，就不要有恩怨，也不要找戰犯。

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黃偉哲強調，公投結束了，既然大家已表達意志，無論行政、立法部門，還有社會各界，都應尊重市民的決定。公投前的民調，確實還算樂觀，因此包含總統蔡英文、黨中央等，都很期待台南的得票率與高雄的得票數，感謝市民的決定，但結果並非政黨之爭，而是大家對公共政策所做的選擇。

黃偉哲認為，明天的事都還不知道，何況是明年，目前論斷都還太早，而且公投與大選不同，「一碼歸一碼」。 現在就論斷明年絕對是特定政黨領先，或者綠會贏、藍會贏等，都言之過早，甚至預期公投能否影響一月九日的台北罷免，以及中二補選等 ，難免偏頗，各選將仍要小心為上，不要高估公投結果。

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