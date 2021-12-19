補選加罷免 藍綠下月九日再攻防 藍低調助罷昶 綠謹慎拚中二補選

林昶佐昨晚指出，昨天的公投結果是人民發出「停止虛耗、大步向前」的強大訊號。（資料照）

2021/12/19 05:30

〔記者楊淳卉、施曉光、楊丞彧／台北報導〕四大公投案投票昨天落幕，藍綠陣營下階段的攻防戰役，將是明年一月九日台中市第二選區立委補選以及台北市無黨籍立委林昶佐罷免案。

民進黨秘書長林錫耀表示，民進黨會謹慎、戰戰兢兢地因應，爭取好的成績。國民黨對於中二選區補選將持續以黨部系統全開的方式衝刺，但在林昶佐罷免投票上，藍營將採鴨子划水之姿，低調動員。

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林錫耀表示，罷免是針對人，補選也是針對人，公民投票則是針對政策。他說，未來兩、三週，會與林昶佐及民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀共同努力，爭取好的成績，並化解不必要的惡性罷免。

國民黨台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒競選總部今天成立，國民黨主席朱立倫昨表示，他會前往加油。朱並強調，顏寬恒已經遭受空前攻擊、造謠、抹黑，希望中二選區能回歸到底誰能代表在地民意，做好立委工作，理性討論。

國民黨內人士指出，在中二選區補選方面，「固本會報」早已一個單位、一個單位在辦理，地方動員組織內的黨員或支持者，也以村里或區分部為單位召開會報，全力幫忙顏寬恒維持基層支持力道。

至於在罷昶投票部分，國民黨則是比照過去的罷捷案、刪Ｑ罷免案方式，低調協助罷免團體催票，不希望過於激化選情，主要是考量該選區並非藍營優勢盤，如果政黨對決上升，反而不利罷免案通過，特別是在四大公投案失利之後，藍營對選情的評估更不樂觀。

林昶佐昨晚指出，昨天的公投結果是人民發出「停止虛耗、大步向前」的強大訊號；希望明年一月九日中正萬華的立委罷免案，選民能一票一票投出我們的未來，「留住林昶佐、支持林靜儀，台灣繼續贏」！

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