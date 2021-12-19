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    保供電穩定 經長：三接拚如期完工

    「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政（右三）與其同伴，共同鞠躬感謝投票的人民。（記者鄭瑋奇攝）

    「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政（右三）與其同伴，共同鞠躬感謝投票的人民。（記者鄭瑋奇攝）

    2021/12/19 05:30

    公投領銜人潘忠政：會謙卑接受投票結果

    〔記者鄭瑋奇、林菁樺／台北報導〕「珍愛藻礁」（三接遷移）公投同意票未達門檻，中油第三天然氣接收站不必遷離桃園大潭藻礁海岸及海域。經濟部長王美花昨天表示，全案將力拚二○二五年六月如期完工，確保國內供電穩定；環保署副署長蔡鴻德也說，全案後續程序就是照既定規劃推動。

    環署：三接外推環差審查 按規定進行

    蔡鴻德指出，現正進行三接外推的環境影響差異分析審查，經濟部正在補件當中；若環差未過，就會回到不外推方案，不過目前看來應該不至於會變這樣。

    對此，王美花昨表示，會盡快補件，三接一定要力拚二○二五年六月如期如質上線，確保國內供電穩定；而未來三接是否再擴建，則要看整體需求，目前僅規劃兩個儲槽。

    對於珍愛藻礁公投未通過，公投領銜人潘忠政昨說，心裡很難受也很難接受，但會謙卑地接受投票結果，不過未來仍有五大項目要持續關注、監督。

    潘忠政表示，政府這次用三接再外推吸引人民，因為再外推方案要經過環差審查，若未通過、政府要改用原方案，是否要重新做一次公民投票？這部分有賴全民繼續觀察、監督。

    潘忠政說，在藻礁保育這條路上，還有許多未盡之事，三接外推方案程序及法律訴訟仍在進行中，需要專業團體持續關注；三接工程對藻礁生態系究竟會造成何種負面影響，將來工業港及潮間帶藻礁被沙泥淤埋覆蓋的趨勢為何、生物數量是否減少、是否因自然環境被工程改變而遭其他強勢物種入侵，都需要長期觀察。

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