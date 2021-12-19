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    在地聲音》核四重啟 貢寮區壓倒性不同意

    新北市貢寮區有多名九十歲以上的長者，坐著輪椅去投公投票。（記者盧賢秀攝）

    新北市貢寮區有多名九十歲以上的長者，坐著輪椅去投公投票。（記者盧賢秀攝）

    2021/12/19 05:30

    〔記者林欣漢、盧賢秀／新北報導〕四項公投的結果揭曉，位於核四廠所在地的新北市貢寮區，投票率僅三成九，「重啟核四」的同意票只有一○○七票，不同意票高達三一三九票；同意與不同意的比例大約是一比三．一。在貢寮區的十八個投開票所，不同意票均大於同意票。

    同意與不同意比例 約一比三．一

    貢寮當地的民進黨籍新北市議員林裔綺表示，開票結果符合預期，相較於一九九四年五月的反核四公投，當時有高達九成六的比例反對核四，這次的同意票雖然比較多，但與台電人員、部分支持核四的人員設籍在貢寮有關。

    昨天到貢寮關心開票結果的立委洪申翰指出，核四、台電員工的投票意向與在地居民不同，少數人抵不過多數民意的洪流。

    鹽寮反核自救會前會長、真理里里長趙瑞昌說，他很感動看到多名九十歲以上的貢寮長者，遠從外縣市、坐著輪椅返鄉投票。

    高齡九十六歲的中風阿嬤吳玉奚，昨由家人陪同從淡水趕回家鄉投票。趙瑞昌轉述，吳阿嬤投下不同意票，她表示為了後代子孫，核四絕對不能重啟；另一位九十五歲阿嬤趙蕭英由兒子專程從台北市載回貢寮家鄉投票，母子倆表態反對核四重啟；九十多歲的吳王馩也是坐著輪椅投票，她的丈夫昔日是漁民，只要有反核四活動，寧可不出海捕魚也要參加反核四。

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