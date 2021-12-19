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    縱使核四未能啟封…黃士修：也是民主里程碑

    四大公投案昨天進行投票，有媽媽帶著小孩一起前往投票，提前體驗民主政治。（記者田裕華攝）

    四大公投案昨天進行投票，有媽媽帶著小孩一起前往投票，提前體驗民主政治。（記者田裕華攝）

    2021/12/19 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕「重啟核四」訴諸公投失敗收場，領銜人黃士修昨表示「很遺憾」。他提到，核四長年被污名化，加上民進黨挾千百倍龐大資源的動員，公民團體發起的核四公投始終在民調誤差範圍內，縱使未能啟封商轉，也是民主的里程碑。

    黃士修說，核四公投未通過，中央政府更不可能處理核廢料，且台電工程問題也永遠不會有答案。民進黨完全執政五年從來不查，到底在掩蓋什麼真相？三千億蓋好的核電廠白白報廢，沒有人負起法律責任。

    黃質疑核電廠白白報廢 沒人負法律責任

    黃士修表示，核四公投未通過，每年少二百億度電，中南部多燒七百三十萬噸煤，每年超過九千人死於肺癌。而佔比過半的天然氣有國安危機，民進黨後續的四、五、六接計畫，將徹底弱化國防安全，出賣台灣主權。

    黃士修同時也提出藍綠都必須面對的問題，包括二○一八年以核養綠公投，全國六成民意續用核電的事實；綠能進度破功，核四未能啟用，台灣面臨嚴重缺電問題，朝野是否考慮核二、核三延役，或在核四廠區新建小型模組化反應爐的可能性；以及，核四終究必須決定啟用或報廢，未來是否仍有公投的問題等。

    黃士修提到，應將核廢最終處置與蘭嶼核廢遷出脫鉤，無論反核或擁核都得處理核廢料；即使是安全無害的廢棄物，達悟（雅美）族仍然有絕對的權利，要求核廢回到它該去的地方。

    而二○一八年以核養綠公投發起人、清大原子科學院院長李敏則批評，如果政府都用欺騙的手段，隱瞞真相，讓人民去投公投票，根本毫無意義。

    李敏也向政府喊話，既然不要核四，就請政府實踐諾言，「不會缺電、不會多燒煤」；若未來再發生，政府應向人民道歉。政府不愛核四，「就把它廢了吧！」不要再每年編列幾十億元維護預算。

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