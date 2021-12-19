《四公投案》嘉縣不同意票全勝 翁章梁：台灣人已清楚表明選擇

嘉義縣長翁章梁投下公投票。（記者蔡宗勳攝）

2021/12/19 05:30

僅阿里山鄉同意票勝出

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕全國四項公投結果昨出爐，嘉義縣投票率三十七．九八％，投票結果除阿里山鄉「同意票」遠高於「不同意票」，其餘十七鄉鎮市「不同意票」皆壓倒性勝過「同意票」。

縣長翁章梁 說，這次公投與大選脫鉤，社會各界針對公投議題進行廣泛討論，這是一次很深化民主的投票，在充分討論前提下，台灣人民已清楚表明選擇，政府一定會遵從人民的選擇，在走進國際、能源轉型和經貿外交有進一步的做法，繼續為台灣奮鬥。

請繼續往下閱讀...

民進黨嘉縣黨部主委林秀琴說，有智慧的台灣人知道如何用手中公投選票決定子孫的未來，尤其台灣面對中國文攻武嚇，一定要和美國維持良好關係，攜手世界民主國家向前行。

國民黨嘉縣黨部主委蔡明顯指出，投票結果不如人意，但美好一仗已打過，尊重大家的選擇，會深刻檢討再出發。

侯友宜表達立場 新港「小鎮醫師」肯定

新港鄉「小鎮醫師」陳錦煌表示，公投是一個相當正面的討論方式，應理性溝通後做出理性決定，台灣正面臨內外危機的緊要關頭，唯有理性才能團結，公投結果出爐後，也請執政者包容不同意見，朝野攜手帶領台灣大步向前走。

陳錦煌也說，這次公投演變成政黨對決、甚至對立，令人遺憾，他個人較欣賞新北市長侯友宜的因應態度，侯能在龐大政黨壓力下，勇於表達自己的立場，這才是成熟民主社會應有的態度。

養豬協會理事：不怕美萊豬進口

中華民國養豬協會理事林秋桂強調，台灣豬農對本產豬肉很有信心，不怕美國萊豬進口，況且政府也做好相關配套措施，萊豬根本對國產豬不構成威脅，公投後，萊豬進口爭議已落幕，疫情因素，政府應儘快設法協助豬農解決玉米缺貨問題。

嘉縣公投投票結果：重啟核四，同意六萬九百零五票，不同意十萬三千零三十五票；反萊豬，同意六萬三千三百零一票，不同意十萬零五百八十七票；公投綁大選，同意六萬二千四百六十五票，不同意十萬一千四百五十六票；三接遷離，同意六萬一千七百一十五票，不同意十萬二千零七十三票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法