《四公投案》嘉市不同意票全勝 黃敏惠：尊重大家共同的決定

嘉義市長黃敏惠（左）昨日與母親黃鄭梅子（右）前往震安宮投票所完成投票。（記者丁偉杰攝）

2021/12/19 05:30

嘉市不同意重啟核四多出1.2萬餘票

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕全國四項公投結果昨出爐，嘉義市投票率四十二．○四％，「四個不同意」完勝「四個同意」，其中重啟核四公投票數差距較多，不同意票數多於同意票數達一萬二千四百零七票。

對於公投結果，身兼國民黨副主席的嘉市長黃敏惠表示，公投是對於食品安全、人民權利、環境保護、影響經濟發展的國家能源政策之意見表達，結果出爐這是大家共同的決定，予以尊重。

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國民黨嘉市黨部主委蔡明顯說，公投與一般選舉的性質不完全一致，這四案未過有很多因素，包括投票率比一般性選舉要低等，尊重選舉結果。

民進黨嘉市黨部主委黃露慧認為，公投不是政黨的輸贏，黨努力向人民宣講公投案內容及政府為人民做了什麼，讓民眾透過公投展現民意；公投結果要談及與明年縣市長選舉有關還太早，但透過公投結果，政府會更了解人民需求，未來施政也要更重視與人民溝通。

民團桃山人文館長林瑞霞說，台灣歷經三次政黨輪替，民主已趨成熟，這次公投可說是關心台灣前途人民的民意積極表現，不能說是國民黨的失敗，抑或民進黨的勝利，選民透過投票展現台灣不要被孤立，台灣要得到安全等訴求。同時也要肯定蔡英文總統透過四項公投展現領導台灣的大方向，獲得人民支持。

桃山人文館長肯定小英獲人民支持

獨立書店洪雅書房房主余國信說，以嘉市而言，國民黨、民進黨都未努力爭取首投族支持，加上未與大選一起投票，致投票率不高；黃敏惠未積極對公投表態，致藍營動員能量不足，黃如此作法是否攸關明年競選連任市長的考量，也是此次公投值得觀察的現象。

嘉市投票結果：重啟核四，同意三萬九千九百零一票、不同意五萬二千三百零八票；反萊豬，同意四萬一千四百八十八票、不同意五萬七百四十八票；公投綁大選，同意四萬一千四百三十七票、不同意五萬八百零四票；三接遷離，同意四萬六百八十一票，不同意五萬一千五百票。

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