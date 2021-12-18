柯文哲批兩黨 將公投訴諸政黨對決

台灣民眾黨昨晚在立法院旁舉辦「公投之夜」，黨主席柯文哲致詞時批評國民黨、民進黨將公投訴諸政黨對決，甚至抹黑造假。（記者田裕華攝）

2021/12/18 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕四大公投結果今天見分曉，台灣民眾黨昨晚在立法院旁舉辦「公投之夜」，號召近千人到場，黨主席柯文哲致詞時批評國民黨、民進黨將公投訴諸政黨對決，甚至抹黑造假，並兩度痛斥執政黨「我非常痛恨滿嘴謊言的政黨，都不會覺得不好意思，這才是我要反對的」。

民眾黨高喊「同意藻礁食安，台灣才會平安」，未觸及公投綁大選及重啟核四。黨籍立委、黨內幹部雲集，台北市副市長黃珊珊也坐台下響應。柯文哲表示，本來公投應用理性務實科學的態度探討問題，經討論後做出對台灣長久最有利的選擇，可是過去幾個月，國民黨、民進黨雙方訴諸政黨對決、意識形態，甚至用抹黑造假的方式引導公投結果。

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主張核二、核三延役 核四不要蓋

柯文哲主張，萊豬問題很容易解決，源頭管理、明白標示就可以，蔡總統和執政黨立委其實可以好好解釋時空環境哪裡不一樣並向老百姓道歉，他們卻做不到，「我最痛恨就是這種雙標黨、這種滿嘴謊言的政黨，他們都不會覺得不好意思，這才是我們要反對他們的。」對於民進黨過去宣布電夠用不蓋深澳電廠，現在又因缺電蓋三接，柯也再次批評「我非常痛恨這種整天說謊的政黨。」

柯文哲也說，如果他當總統，會將核二、核三延役，暫時擺著，核四不要蓋，爭取時間思考台灣能源、產業怎麼做，很遺憾這兩個黨，一個要四個圈、一個要四個叉，但圈圈叉叉之後，台灣何去何從還是沒人知道。

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