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    國民黨守夜 黨籍縣市長統統沒來

    國民黨昨晚在自由廣場舉行「民主守夜」活動，為今日公投「四個同意」催票。（記者廖振輝攝）

    國民黨昨晚在自由廣場舉行「民主守夜」活動，為今日公投「四個同意」催票。（記者廖振輝攝）

    2021/12/18 05:30

    〔記者施曉光、何玉華／綜合報導〕國民黨昨晚在自由廣場舉行「民主守夜」活動，原本國民黨規劃的節目流程，其中一段安排「縣市首長助講」，但最後連唯一答應出席的新竹縣長楊文科，也未到場。朱立倫則在致詞時，呼籲民眾不要讓囂張、鴨霸的執政黨開心，大家要一起努力，拚到最後一秒鐘。

    朱：不要讓鴨霸執政黨開心

    不過，國民黨安插一段「縣市首長全台大串連」的影片，雖然影片中十四位藍營縣市長都現身，但相較雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、金門縣長楊鎮浯、新竹縣長楊文科、南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美、澎湖縣長賴峰偉、連江縣長劉增應以預錄影片表達支持，苗栗縣長徐耀昌、宜蘭縣長林姿妙、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等四人卻是以剪輯新聞畫面的方式「現身」。

    其中林姿妙部分是搭乘反萊豬戰車掃街，侯友宜則是去年宣傳反萊豬記者會及視察市場的畫面，盧秀燕部分則是在議會內對四大公投案表態的內容。

    侯被代言表態 新北市府澄清

    新北市議長、國民黨中常委蔣根煌，則在台上幫侯友宜「代言」，強調侯不只支持公投綁大選、反萊豬，「核電安全他也支持」，而且他昨與侯談過，四大公投侯友宜全部支持。

    但新北市政府昨晚立即發表聲明否認。聲明指出，侯友宜從沒對外說過這樣的事，侯向來保持行政中立，在臉書已經說得很清楚，人民作主。

    朱立倫表示，對意見不一樣的人，民進黨都認為是來亂的，國民黨才是真正愛台灣、護民主，國民黨會拚到最後一秒鐘。他昨晚和大家一起睡在自由廣場，今早升完旗後還要到市場拜託大家出來投票，他也請所有的黨籍縣市首長，守在各個縣市，共同催票。

    「民主守夜」活動除安排馬拉松式宣講，還有整點報時互動環節，以及持續至隔天投票日的不斷電網路直播，朱立倫率黨務主管、立委以及自發民眾，共同夜宿自由廣場，今晨參加中正紀念堂升旗後，就各自前往投票所投票。

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