公投之夜》蔡英文：不要為想教訓誰 害到台灣

民進黨昨在凱道舉辦公投說明會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人上台宣講，呼籲國人一定要守住台灣防線，投下四個不同意。（記者劉信德攝）

2021/12/18 05:30

〔記者簡惠茹、葛祐豪、許麗娟／綜合報導〕四大公投案今天投票，民進黨昨晚在北、高最後衝刺，分別舉辦大型公投說明會，蔡英文總統請求台灣人民理解國家處境，以及生存發展的必要，讓國際社會看到台灣的決心，克服中國的政治干擾，因此反對美豬進口這題，是重中之重，希望大家投下不同意。

「讓國際社會看到台灣決心」

蔡英文也強調，台灣隊一定要守住台灣防線，這次四大公投面臨「台灣要往前走，還是要走回頭路」的選擇，若四項公投過關，會讓台灣走不出去，受害的是全民！「不要因為想教訓誰，而教訓到自己愛的台灣！」

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民進黨昨晚在台北凱道與高雄台糖物流園區後方空地舉辦的兩場大型說明會，蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌均南北奔波，分別在不同時段上場，力圖說服民眾對四項公投案投下四個不同意。

蔡英文在台北場壓軸時強調，這次最具挑戰性的就是美豬進口議題，她知道很多人擔心食安，但九年前開放美牛，證明沒有造成食安問題，牛肉如此，豬肉也是如此，開放進口並不等於消費者選擇受到限制，消費者可以自己選擇。

「有個惡鄰擋台灣走向世界」

蔡英文說，因為台灣開放美豬進口，美國宣布重啟了TIFA，有這個平台台美才可以討論雙邊經貿議題，當條件成熟也希望可以簽訂台美自由貿易協定。台灣也希望加入CPTPP，CPTPP會員期待台灣可以打開市場、遵守國際規則，因此都在看我們如何解決美豬這個困難的貿易問題，不論是FTA或CPTPP，都是台灣要擺脫被孤立的重要布局，美豬進口就是關鍵中的關鍵。

蔡英文強調，台灣仍然有很多傳統產業出口受到關稅障礙，要透過貿易協定打開市場，走出去與世界接軌，路比其他國家更艱難坎坷，因為我們有個惡鄰居，全力阻止台灣走向世界。

賴清德則指出，四個公投如果任何一個公投通過對台灣一定會帶來衝擊，特別是反萊豬公投，如果通過不只是影響企業未來競爭力，也會影響台灣和美國關係。

蘇：符合聯合國標準就安全

在高雄場，蘇貞昌也針對萊豬公投說，只要符合聯合國標準就是安全的，全世界一○九國都接受，CPTPP的十一個會員也接受，國民黨這樣害台灣，大家承擔得起嗎？後果想好沒有？這樣如何跟國際做生意？如何加入CPTPP？

高雄市長陳其邁則動之以情，希望高雄一定要開出全國最高的不同意票！

賴：四公投逼台灣走回頭路

賴清德壓軸主講時，強調中國在國際上打壓台灣，幸好國際都很支持台灣，但這次的四大公投「會阻擋台灣、逼台灣走回頭路」，民眾務必投下四個不同意。

民進黨昨在凱道舉辦公投說明會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人上台宣講，呼籲國人一定要守住台灣防線，投下四個不同意。（記者劉信德攝）

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