台日外交大進展 日外務省 擬新設台灣企畫官

日本外相林芳正十七日證實，外務省擬於二○二二年度在亞洲大洋洲局新設處理海洋及台灣等事務的企畫官職位。（路透檔案照）

2021/12/18 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕日本外相林芳正十七日證實，外務省擬於二○二二年度在亞洲大洋洲局的中國、蒙古第一課內，新設處理海洋及台灣等事務的企畫官職位。目前已經向政府提供新設要求，至於職位名稱尚未決定。

自民黨外交部會十七日召開會議，外務省官員在會議中說明外務省擬新設台灣企畫官職位，外交部會長佐藤正久會後向媒體透露此事。佐藤表示，在安全、外交、經濟保障等方面，與台灣相關的工作正在增加中，這是非常大的進步，他對外務省做法持高度肯定。

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將負責東海情報與台灣問題

林芳正在例行記者會被問及此事，他說，包括日本與中國在海洋上的問題，還有台灣相關問題等業務有顯著增加，為了靈活進行情報收集、分析、制定策略及對外宣傳等業務，已向政府提出要求，在二○二二年度於亞洲大洋洲局的中國、蒙古第一課內，新設一名處理海洋及台灣等事務的企畫官。

林芳正並表示，將透過外務省強化體制，與包括歐美各國在內共有普遍價值的國家合作，共同應對中國，除了透過各種高層級的機會，堅持日本該有的主張，要求（中國）採取負責任的行動，同時也將繼續透過對話解決（日中）各項共同課題。

日媒報導，新設企畫官負責的職務將包括沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）在內的東海情報與台灣問題。

外務省日前也公布將於二○二二年度新設應對海外人權問題的企畫官，主要是著眼於中國政府在新疆維吾爾自治區的人權迫害問題。

日本作家野嶋剛指出，台灣問題多年來受到外務省冷落，這是日本對台外交轉變極為重要的一步。他指出，外務省亞洲大洋洲局的中國、蒙古第一課主管外交事務，第二課則主管經濟事務，新設的企畫官置於第一課內，顯示外務省毫不避諱將台灣問題視為外交事務。野嶋還說，企畫官是課長之下、可與其他部門進行協調的重要職位。雖說是台灣問題，但範圍包括日台、日美及日中關係，以及防衛、經濟安保、文化交流等多種領域，需要一位擁有高度權限、行動自由的企畫官。

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