戴扈傑談訪台：表達支持台海穩定

立法院院長游錫堃（右）昨接見法國國民議會友台小組主席戴扈傑（左）等一行人，並頒贈國會外交榮譽獎章。（記者叢昌瑾攝）

2021/12/18 05:30

獲頒國會外交榮譽獎章

〔記者楊丞彧、鍾麗華／台北報導〕法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑率團訪台，訪團昨召開記者會暢談此行意義與成果。戴扈傑指出，此行主要目的是表達對維持台海現狀與穩定的支持，並譴責各類威脅行為，也彰顯深化台法交流合作的決心。另一位外委會議員杜瑪在胸前別上「我是台灣」，強調台海議題是民主與威權的對立，台灣的未來攸關人類的未來，她說「我是台灣」，其實大家都是台灣。

戴扈傑表示，他在法國國民議會所推動決議，除法共與極左派外，獲得壓倒性支持，也獲法國政府支持。這項挺台決議獨特之處在於，國民議會對國際議題投票極為罕見，獲得相當跨黨派支持，及兩院都通過挺台決議，可說法國國會都支持台灣的國際參與。外委會執政黨政團黨鞭恩拜也說，這兩年台灣防疫表現有目共睹，這些國際組織應讓台灣加入，不僅是世界衛生組織，也包括國際刑警組織、國際民航組織等。

請繼續往下閱讀...

外委會議員：願當台灣國際參與靠山

外委會議員古怡珂也說，民主陣營需要團結一心，國會議員的角色就是支持世界各地的民主夥伴，台灣推動國際參與上，他們願意當靠山。

三度訪台的外委會議員海澤自我解嘲說，他來自薩科茲、席哈克與龐畢度所屬的共和黨，這些前總統都相當親中，但他訪台不是抱持著對中國的敵意，而是來重申尊重與支持民主制度，台灣人有權自決未來；他也強調，亞太地區的航行自由及尊重周邊國家主權，對法國也至關重要。

杜瑪強調，針對中國的野心，法國該做歐盟領頭羊，面對受威脅的民主台灣，進一步表達支持。她也提到，中國希望建立世界新秩序且權力非常大，在許多國際組織擁有否決權，卻無相關倫理制度可規範，又不參加許多公約，這些都是多邊主義的侷限；我們必須實事求是，現在要認清現實，別到十年後才後悔。

另，立法院長游錫堃昨接見戴扈傑訪團，並頒贈國會外交榮譽獎章，戴扈傑則致贈友台決議文給游錫堃；戴扈傑說，他見證台法兩國間緊密的友好關係，也會盡全力為台灣發聲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法