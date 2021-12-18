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    「豬肉儀表板」統計 美豬今年進口4千噸 萊劑零檢出

    台灣今年「豬肉儀表板」統計

    台灣今年「豬肉儀表板」統計

    2021/12/18 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕公投日在即，萊豬民調呈現拉鋸戰。我國自今年一月一日起開放含萊克多巴胺豬肉進口，到前天（十六日）共十一個多月來，自美國進口豬肉、豬其他可食部位共四○六一公噸，但沒有任何含萊劑豬肉被檢出，批數、重量均為「零」。

    根據食藥署「豬肉儀表板」統計，我國豬肉或豬內臟、其他可食部位幾乎都以國產豬為主。台灣自產豬肉重量達四十三萬六五九六公噸，占比八十八％；進口豬肉累計五萬七三六八公噸，占比十二％。豬肝、豬腎、豬其他可食部位方面，台灣自產重量四十萬二七八○公噸，占比達九十五％；進口重量二萬○二○一公噸，占比僅五％。

    豬肉進口國別多達十三國，除少數特別的肉品、價格高檔者如西班牙伊比利豬肉外，其餘各國進口極少。今年美國豬肉僅進口一七七九公噸，遠低於西班牙豬肉的一萬九四八二公噸、加拿大的一萬五一五三公噸、丹麥的九五八六公噸、荷蘭的七八五九公噸，且沒有任何國家的進口豬肉被檢驗出萊劑，批數和重量都是「零」。

    食藥署每個月公布國內市售豬肉的檢驗結果，特別檢驗有無含萊劑，結果通通合格；由於目前規定可殘留○．○一ppm，記者特別針對「合格」詢問是代表無含萊劑、或是有含萊劑但符合標準？食藥署表示，檢驗結果通通都無萊劑。

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