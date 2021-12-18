美豬公投結果 美台關係大考驗 彭博：禁萊豬進口 恐激怒美方

彭博報導，台灣反萊豬進口公投結果，考驗美台關係未來能否強化、繼續邁向雙邊貿易協定協商；圖為民進黨昨在凱道舉行「台灣隊站出來、台灣行出去」公投說明會。（記者劉信德攝）

2021/12/18 05:30

〔編譯楊芙宜、記者楊丞彧／綜合報導〕彭博報導，美國拜登政府和台灣的牢固關係是印太政策的基石，但美台關係未來能否強化、繼續邁向雙邊貿易協定協商，將受到週六台灣反對黨國會議員所提出的反萊豬進口公投考驗；該項公投結果可能激化台灣與美國數十年貿易爭端。

報導指出，公投結果一旦「同意」禁止萊豬進口，則將讓蔡英文總統陷入兩難：順應民意禁止進口，可能激怒對台灣最重要政治和軍事支持者（美國）；對萊豬保持開放，剩不到一年的關鍵地方選舉可能引發國內政治反彈的風險。

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公投結果一旦同意 將讓蔡英文總統陷兩難

報導認為，在中國對台灣持續升高壓力的情況下，保持美國支持尤為重要。數十年來，美國一直力促台灣市場開放進口含萊劑豬肉，指該禁令是阻撓簽署雙邊自由貿易協定（BTA）的最大障礙。

前美國國務院APEC資深官員王曉岷昨在回覆本報郵件訪問時也指出，反萊豬公投將為目前拜登政府與台灣進行中的台美經貿關係帶來負面影響。萊豬議題在台灣再度被泛政治化是很不幸的事，應本於科學證據決定，而非以政治的手段解決。

美前國務院官員：反萊豬有害美台經貿

前美國國務院經濟商務首席副助卿唐偉康昨在受訪時也表示，若「反萊豬公投」的結果造成美國豬肉輸台受阻，將逐漸削弱台灣進入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）候選資格。更重要的是，這對深化美台經貿關係而言，將是重大挫敗。

唐偉康提到，以他的角度看，符合美國食品藥物管理局（FDA）訂出之萊克多巴胺「殘留容許量」（MRL）的美國豬肉，對消費者健康是安全無虞的，應該要能在台灣市面上販售。若公投結果造成美國豬肉輸台受阻，以其他國家的角度解讀，將是台灣人透過泛政治化的手段、而非秉持科學證據精神，來推翻本於科學精神的合理政策，這將讓外界把台灣視為「公平且理性的貿易夥伴」信心受損。

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